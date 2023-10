Guerra in Ucraina, Kiev: “Più di 700 attacchi russi in un giorno”. Abbattuto drone diretto su Mosca Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 10 ottobre 2023. Sarebbero 774 gli attacchi russi registrati dalle forze ucraine nella giornata di ieri, il più alto mai raggiunto, mentre Mosca riferisce di aver abbattuto un drone diretto sulla capitale. Sul conflitto pesa l’attacco di Hamas: il presidente ucraino Zelensky conferma il sostegno al premier israeliano Netanyahu, la Russia si dice invece preoccupata per la situazione nel Paese e richiede il “cessate il fuoco immediato”.

A cura di Eleonora Panseri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina su cui pesano anche le implicazioni legate all'attacco di Hamas contro Israele. Sarebbero almeno 774 gli attacchi russi sulla linea del fronte Kupiansk-Lyman nelle oblast di Kharkiv e Luhansk registrati dalle forze ucraine, il più alto mai raggiunto. Mentre Mosca riferisce di aver abbattuto un drone diretto sulla capitale e un secondo destinato alla Crimea.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il sostegno al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha annunciato vittime ucraine nel Paese, mentre Mosca si è detta preoccupata per la situazione nel Paese e ha richiesto il "cessate il fuoco immediato". Hacker russi minacciano attacco massiccio ai sistemi di Israele.

Kiev: "Oltre 700 attacchi russi in un giorno, cifra record"

Sarebbero almeno 774 gli attacchi russi sulla linea del fronte Kupiansk-Lyman nelle oblast di Kharkiv e Luhansk registrati dalle forze ucraine nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre. Lo ha fatto sapere il portavoce dell'Eastern Force Grouping, Illia Yevlash, aggiungendo che il numero dei raid è "una cifra record" e che le forze russe "hanno utilizzato tutto ciò che avevano a disposizione" per attaccare le posizioni ucraine, inclusi droni, mortai, carri armati, razzi e armi leggere.

Abbattuto drone di Kiev diretto su Mosca

Intanto, le forze di difesa aerea russe fanno sapere di aver abbattuto un drone che rischiava di cadere su Mosca, come riferito dal sindaco della capitale, Sergey Sobyanin, sul suo canale Telegram, lo scorso 7 ottobre. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero state vittime né danni. Sul posto sono stati inviati immediatamente i servizi di emergenza.

"Il 7 ottobre alle 5.05 ora di Mosca è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine un attacco terroristico utilizzando un drone contro obiettivi a Mosca e nella regione di Mosca – hanno riferito dalla Difesa, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass – I sistemi di difesa aerea hanno distrutto il drone sul territorio di Istrinsky nella regione di Mosca".

Le forze di difesa russe avrebbero abbattuto anche un missile ucraino diretto verso la Crimea. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa russo. "Il missile ucraino è stato prontamente rilevato e distrutto in aria dai mezzi russi di difesa aera", ha detto il ministero. L'attacco alla Crimea sarebbe avvenuto intorno alle 17 ora italiana di ieri, domenica 9 ottobre.

Zelensky: "Solidarietà a Israele, vittime ucraine negli attacchi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che due cittadini ucraini sono morti negli scontri in Israele e che più di 100 cittadini hanno contattato l'ambasciata ucraina per chiedere assistenza dopo l‘attacco di Hamas al Paese. "Purtroppo è stata confermata la morte di due cittadini ucraini", ha detto Zelensky nel suo discorso video notturno.

Zelensky ha inoltre annunciato di aver parlato telefonicamente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per dimostrare il sostegno dell'Ucraina a Israele di fronte all'attacco sferrato dal gruppo palestinese. "Ho parlato con Netanyahu per esprimere la solidarietà dell'Ucraina a Israele, che sta affrontando un attacco deliberato su larga scala, e per esprimere le nostre condoglianze per le numerose vittime", ha scritto Zelenskyj su X, aggiungendo che "abbiamo anche discusso delle implicazioni dell’attacco per la sicurezza nella regione".

Russia chiede il “cessate il fuoco” in Medio Oriente

La Russia parla di "preoccupazione" per le notizie che arrivano dal Medio Oriente. "Chiediamo alle parti palestinese e israeliana di cessare immediatamente il fuoco, rinunciare alla violenza e dare prova della moderazione necessaria per avviare, con l'aiuto della comunità internazionale, un processo negoziale con l'obiettivo della tanto auspicata pace globale e duratura per il Medio Oriente", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Hacker russi annunciato attacchi contro Israele

Il gruppo hacker russo Killnet ha annunciato attacchi ai siti e sistemi informativi del governo di Israele, in supporto ad Hamas e per vendicare il sostegno alle autorità ucraine. "Governo israeliano, sei responsabile di questo spargimento di sangue. Nel 2022 hai sostenuto il regime terroristico in Ucraina. Hai tradito la Russia. Oggi Killnet ti informa ufficialmente di questo: tutti i sistemi governativi di Israele saranno soggetti ai nostri attacchi!", si legge sul canale Telegram We are Killnet.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino