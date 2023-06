Guerra in Ucraina, controffensiva avanza a Bakhmut: bombe su Odessa, giallo Prigozhin in Russia Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 26 giugno: avanza la controffensiva a Bakhmut, bombe russe su Odessa e Sumy. Mistero su dove sia Prigozhin. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe russe coinvolte nell’operazione in Ucraina.

Mentre in Russia tiene banco il giallo riguardante Evgenij Prigozhin, il capo del gruppo paramilitare Wagner protagonista sabato della rivolta contro Putin e il Cremlino, continuano gli attacchi in Ucraina.

Missili e droni sono stati lanciati dall'esercito russo nella zona di Odessa, nel sud del Paese, secondo quanto riferisce Rbc-Ucraina secondo cui la difesa anti-aerea dell'esercito ucraino sta reagendo "con successo" agli attacchi mentre gli abitanti sono stati invitati a recarsi nei rifugi.

Come procede la controffensiva ucraina

Nell'Ucraina orientale, invece, altri attacchi russi si sono verificati nella regione di Sumy dove un civile è rimasto ferito. Ma sul versante Est avanza anche la crontroffensiva ucraina. Come riporta il quotidiano inglese The Guardian, l'esercito ucraino ha reso noto di essere avanzato tra i 600 e i 1.000 metri sui fianchi meridionale e settentrionale intorno a Bakhmut, la città che è stata presa dalle forze di Wagner a maggio.

Ieri l'AFP ha riferito di violenti scontri nella zona, con i soldati ucraini che hanno comunicato che l'ammutinamento del battaglione Wagner, impegnato a sua volta nell'avanzata (poi fermata) verso Mosca, non ha influenzato in modo significativo i combattimenti nell'area.

Il ministro della Difesa russo Shoigu visita le truppe

Intanto, il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, tanto criticato proprio da Prigozhin, ha visitato le truppe russe coinvolte nell'operazione in Ucraina, ha riferito l’agenzia di stampa RIA. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall’ammutinamento del fine settimana del gruppo paramilitare Wagner. Si tratterebbe di una mossa decisa dal presidente Putin in persona, probabilmente per lanciare un segnale proprio al leader della Wagner.

Zelensky ha palato con Biden della crisi in Russia

Su quanto accaduto in Russia sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Usa Joe Biden hanno avuto un colloquio telefonico. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden. Una conversazione positiva e stimolante. Abbiamo discusso delle ostilità e dei processi in corso in Russia. Il mondo deve fare pressione sulla Russia fino al ripristino dell'ordine internazionale", ha scritto Zelensky su Telegram.

"È importante aumentare ulteriormente le capacità dell'Ucraina di proteggere i cieli. In questo contesto, l'ho ringraziato per il sostegno della coalizione dei jet da combattimento. Abbiamo discusso di un'ulteriore espansione della cooperazione per la difesa, con particolare attenzione alle armi a lungo raggio", ha aggiunto il numero uno di Kiev.

