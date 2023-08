Guerra in Ucraina, bombe russe su Kharkiv: uccisa una donna. Mosca: abbattuti 20 droni vicino alla Crimea Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di sabato 12 agosto. Raid russo a Kharkiv, uccisa una donna. Mosca: “Distrutti 20 droni lanciati contro la Crimea”. Zelensky: “Impegno a garantire la sicurezza alimentare”.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna è morta in seguito a un raid russo, questa mattina 12 agosto, nella regione di Kharkiv, nell' Ucraina orientale. Intanto Mosca sostiene di aver distrutto 20 droni lanciati contro la Crimea. Il presidente Volodymyr Zelensky riferisce che a causa del blocco russo dei porti del Mar Nero, l'Ucraina sta lavorando per sviluppare rotte alternative per l'esportazione del grano.

Mosca: “Distrutti 20 droni ucraini lanciati contro la Crimea”

La Russia ha annunciato oggi sabato 12 agosto di aver abbattuto quattordici velivoli coi sistemi di difesa anti-aerea e altri sei coi dispositivi elettronici. Lo ha riferito il ministero della Difesa su Telegram. Non ci sono state vittime o danni. Un altro drone è stato distrutto nella regione di Kaluga, a 150km a Sud-Ovest di Mosca

Contemporaneamente le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto la notte scorsa tre droni Shahed russi nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina.

Bombe russe sul Kharkiv, uccisa una donna

L'attacco russo di stamane nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, ha portato alla morte di una donna : lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Rbc-Ucraina.

"Questa mattina, intorno alle 5:10 (le 4:10 in Italia), il nemico ha bombardato il villaggio di Kupyansk-Vuzlovy del distretto di Kupyan. Un edificio residenziale è stato danneggiato. Una donna di 73 anni è morta. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto Sinegubov.

Zelensky: “Impegno a garantire la sicurezza alimentare”

Il presidente ucraino Zelenksy, nel suo consueto discorso serale, ha confermato di voler ottenere corridoi di transito per il grano.

“Oggi abbiamo avuto un incontro con il capo della direzione principale dell'intelligence Budanov, il comandante Zaluzhny, il comandante della Marina Neizhpapa, il capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Malyuk e il ministero delle Infrastrutture per discutere le alternative all'esportazione di grano attraverso il corridoio di transito. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che l'Ucraina rimanga un garante della sicurezza alimentare e che la nostra gente abbia accesso ai mercati globali".

