Guasto all’Air Force One con Trump a bordo: costretto a invertire rotta, presidente spostato su un altro aereo

Problemi per il presidente americano Donald Trump, costretto a un cambio di programma a causa di un guasto del suo Air Force One. L’aereo presidenziale partito nelle scorse ore per Davos è stato costretto a invertire rotta sull'Atlantico e tornare indietro a causa di quello che è stato definito un “piccolo problema elettrico”. La portavoce Karoline Leavitt ha parlato di un “eccesso di prudenza” dopo che l’equipaggio del presidente ha individuato una anomalia elettrica poco dopo il decollo.

Secondo quanto riferito alla Cnn, alcune luci della cabina non funzionavano. Trump è stato quindi costretto a scendere e imbarcarsi su un altro aereo – Boeing C-32A, versione militare del 757 – per volare a Davos. La Cnn riferisce che il presidente ha preso posto sul nuovo velivolo mentre sul primo Air Force One si registrava una inusuale concitazione, con diversi membri dello staff che sono stati visti scendere con i bagagli, mentre l'equipaggio trasferiva scatole di frutta, panini confezionati e bevande da un aereo all’altro. Sarebbero state scaricate a terra circa una dozzina di valigie e poi caricate su un camion.

Il presidente è ripartito da Washington verso il Forum economico mondiale di Davos poco dopo la mezzanotte, quando in Italia erano le 6 del mattino, con circa due ore e mezza di ritardo sulla tabella di marcia e quindi con possibili ripercussioni sul programma di Trump per la giornata in Svizzera. Al momento la Casa Bianca non ha riferito di possibili cambi di programma per Trump a Davos, ma alcuni media americani prevedono uno slittamento del suo discorso inizialmente in programma alle 14.30.