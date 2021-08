Grecia, terremoto di magnitudo 5.2 vicino al confine con la Turchia Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.2, si è verificata questa mattina in Grecia alle 7.31 ora locale (le 6.31 in Italia) al largo delle isole greche del Dodecaneso, non lontano dal confine con la Turchia. La scossa non ha causato fortunatamente danni a persone o cose.

A cura di Davide Falcioni

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.2, si è verificata questa mattina in Grecia alle 7.31 ora locale (le 6.31 in Italia) al largo delle isole greche del Dodecaneso, non lontano dal confine con la Turchia. Stando ai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 20 chilometri di profondità ed epicentro non lontano dall'isola di Nisiro. Al momento per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.

Perché la Grecia è il paese più sismico del Mediterraneo

La Grecia è probabilmente il paese più sismico d'Europa e dell'intera regione del Mediterraneo: qui, infatti, quasi con cadenza annuale avvengono scosse molto violente che non di rado causano il crollo di edifici e vittime. Il sisma più forte dell'ultimo secolo risale al 12 agosto 1956, quando le isole del Dodecaneso vennero colpite da un terremoto di magnitudo 7.7. L’evento causò 53 morti e un grande tsunami. Il sisma venne seguito 13 minuti dopo da una scossa di magnitudo 7.2 vicino a Santorini.

La ragione delle scosse di terremoto che investono periodicamente la Grecia è da ricercare nella conformazione geologica del territorio e dell'intera area del Mediterraneo: come è noto, infatti, la placca tettonica africana si sposta di un centimetro all'anno verso nord, in direzione della placca euroasiatica. Proprio in ragione di tale fenomeno in oltre 50 milioni di anni si sono formate imponenti catene montuose, dai Pirenei alle Alpi, dagli Appennini alle montagne della Grecia. La compressione, tuttavia, ha generato anche numerosissimi terremoti, molti dei quali anche di recente hanno provocato vittime e distruzione.