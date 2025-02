video suggerito

Gli ultimi audio della torre di controllo prima dell'incidente aereo a Philadelphia: "Cosa sta succedendo laggiù?" L'ultimo audio della torre di controllo del traffico aereo dell'aeroporto nord-orientale di Philadelphia prima di capire dell'incidente aereo di un jet privato: "Abbiamo un aereo disperso. Non sappiamo esattamente cosa sia successo".

A cura di Giorgia Venturini

"Abbiamo un aereo disperso. Non sappiamo esattamente cosa sia successo". É questo l'ultimo audio della torre di controllo del traffico aereo dell'aeroporto nord-orientale di Philadelphia prima di capire dell'incidente aereo di un jet privato di medie dimensioni partito poco prima. Il velivolo è precipitato su una zona commerciale e residenziale a nordest di Philadelphia. Non è ancora chiaro quante siano le vittime.

Stando alle prime informazioni, l'aereo è precipitato nella serata di ieri 31 gennaio mentre era impegnato a trasportare una paziente pediatrica. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Nell'audio della torre di controllo – come riporta Fox News Digital – si sentono gli addetti della torre di controllo cercare disperatamente l'aereo dagli strumenti da loro in uso. Nel dettaglio si sente gli operatori cercare disperatamente il Learjet 55: "Cosa sta succedendo laggiù?", dicono e come si legge sul New York Post. E ancora: "Abbiamo un aereo disperso. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Quindi, stiamo cercando di capirlo". Poi la conferma dello schianto.

Sull'aereo ci sarebbero state sei persone: ovvero quattro membri dell'equipaggio e due passeggeri. Nel dettaglio: un pilota, un copilota, un medico, un paramedico, una paziente pediatrica e sua madre. Sarebbero stati tutti cittadini messicani. Il portavoce dell'Air Ambulance, Shai Gold, avrebbe precisato che la piccola si trovava negli Stati Uniti per cure mediche salvavita. Lui e la madre erano saliti sull'aereo per tornare a casa.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha assicurato che lo Stato "sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia".