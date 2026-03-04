Giustiziato 35 anni dopo l’omicidio di un poliziotto in Florida: il percorso fino alla morte di Billy Kearse

Billy Leon Kearse, condannato per l’omicidio del sergente Danny Parrish nel 1991, è stato giustiziato in Florida 35 anni dopo il crimine. L’uomo, 53enne, ha chiesto scusa alla famiglia della vittima prima dell’iniezione letale. L’esecuzione chiude un percorso giudiziario lungo e complesso, tra condanne, annullamenti e nuovi processi.

Trentacinque anni dopo aver ucciso un agente di polizia durante un controllo stradale, Billy Leon Kearse è stato giustiziato in Florida. La lunga attesa della giustizia si è conclusa il 3 marzo alla Florida State Prison di Raiford, dove l’uomo, 53 anni, è stato sottoposto all’iniezione letale.

Kearse era stato condannato per la morte del sergente Danny Parrish, avvenuta nel gennaio 1991, quando Kearse, appena 18enne, aveva afferrato l’arma dell’agente e lo aveva ucciso durante una colluttazione. L’esecuzione di Kearse rappresenta la quinta del 2026 negli Stati Uniti e la terza della Florida quest’anno.

Billy Kearse è stato dichiarato morto alle 18.24 ora locale (00.24 in Italia). Durante le ultime ore ha ricevuto un solo visitatore, un consigliere spirituale, e ha mantenuto un atteggiamento calmo. Al momento di pronunciare le ultime parole ha chiesto perdono alla famiglia della vittima: “Alla sua famiglia, chiedo sinceramente scusa per quello che ho fatto. Non c’è modo che io possa mai ripagare,” ha detto. Tra gli osservatori c’erano più di una dozzina di familiari e agenti di polizia.

Il 29 gennaio 1991, Parrish aveva fermato Kearse per aver guidato contromano su una strada a senso unico. Dopo che Kearse non aveva esibito una patente valida, il sergente ha cercato di ammanettarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale Kearse ha afferrato la pistola dell’agente e ha sparato 14 volte, colpendolo nove volte nel corpo e quattro volte nel giubbotto antiproiettile. Parrish è morto poco dopo in ospedale. L’arresto di Kearse è avvenuto poche ore dopo, grazie alle informazioni sulla targa raccolte da Parrish poco prima di morire.

Il percorso giudiziario è stato lungo e complesso. Il 24 ottobre 1991, una giuria ha raccomandato la pena di morte con un voto di 11 a 1, e l’8 novembre 1991 il giudice Marc Cianca ha condannato formalmente Kearse a morte, allora tramite sedia elettrica. La Corte Suprema della Florida ha annullato la condanna nel 1995, ordinando un nuovo processo per irregolarità nella presentazione delle circostanze aggravanti. Nel 1996 una seconda giuria ha votato all’unanimità per la pena capitale, e il giudice C. Pfeiffer Trowbridge ha emesso la condanna definitiva nel marzo 1997.

Con l’esecuzione di Kearse, la Florida registra la terza pena di morte del 2026 e la 128esima da quando lo Stato ha riattivato la pena capitale nel 1979. Negli Stati Uniti, Kearse è la quinta persona giustiziata quest’anno e la 1.659esima da quando la nazione ha ripreso le esecuzioni nel 1977. La Florida continua a guidare la non invidiabile classifica di esecuzioni, con 19 nel 2025, seguita da Alabama, Carolina del Sud e Texas. La maggior parte delle esecuzioni avviene tramite iniezione letale, mentre metodi come fucilazione o ipossia da azoto sono rari e contestati da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, che li definiscono “crudele e disumano.”