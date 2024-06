Giraffa afferra e solleva bimba di 2 anni nello zoo USA. Il padre: “Il mio cuore si è fermato”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una famiglia texana ha vissuto attimi di puro panico qualche giorno fa durante una visita allo zoo Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose, in Texas. Mentre attraversavano in auto un viale, infatti, una giraffa ha afferrato la loro figlia di due anni e l'ha sollevata in aria, per poi farla ricadere nell'abitacolo della vettura. Per la piccola e per i suoi genitori per fortuna si è trattato solo di un grosso spavento senza altre conseguenze.

"Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe e mi sono girato per guardare fuori dalla finestra sul retro", ha detto Jason Toten alla CBS . "È stato allora che ho visto la giraffa che rovistava nell'auto, e poi ha afferrato nostra figlia". Paisley – questo il nome della bimba – è stata presa per la maglietta dal retro del loro pick-up. La giraffa l'ha sollevata di qualche metro in aria e sua madre, che era seduta accanto a lei, ha cercato di trattenere la bimba urlando fino a quando la giraffa non ha mollato la presa. L'incidente è stato ripreso dagli smartphone delle persone sulle altre auto.

Toten ha spiegato che la sua famiglia non ha infranto nessuna delle regole del parco, che includono tenere chiuse le portiere delle auto, dare da mangiare agli animali con dei vassoi – non con le mani – e tenersi a 50 metri di distanza dai cancelli. "Paisley aveva una borsa e la giraffa è andata a prenderla, ma ha finito per afferrare anche la sua maglietta e sollevarla. Il mio cuore per un attimo si è fermato, è stato spaventoso, ha detto.