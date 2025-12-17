Giornalista sportiva trovata morta in casa col marito, il figlio di 3 anni veglia sui corpi: “Omicidio-suicidio”

La giornalista sportiva Christina Chambers e il marito Jhonny Rimes sono stati trovati morti nella loro casa ad Hoover, Alabama (USA). Accanto i corpi il figlio di 3 anni della coppia, che sta bene. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio.

Tragedia in Alabama dove la giornalista sportiva Christina Chambers e il marito Jhonny Rimes sono stati trovati morti nella loro casa ad Hoover. È successo nella mattinata di ieri, martedì 16 dicembre, come confermato anche dalla polizia locale. Accanto ai due cadaveri c'era il figlio della coppia, di soli tre anni, sano e salvo, che vegliava su di loro. Indagini sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo, ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Stando a quanto ricostruito finora, l'allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino, quando un familiare he non riusciva a mettersi in contatto con la coppia si è recato presso la loro abitazione, scoprendo i due privi di senso, stesi sul pavimento. A quel punto ha allertato le forze dell'ordine che immediatamente si sono recate sul posto nell'isolato 700 di Highland Manor Court, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare i decessi di Christina e Johnny, mentre il bimbo di tre anni è stato soccorso e messo al sicuro. La coppia era sposata dal 2021 e non sembrava ci fossero problemi che potessero far ipotizzare un epilogo così tragico. Secondo WBRC, la polizia ha trovato sia Chambers che il marito con ferite da arma da fuoco.

Christina Chambers è stata un volto noto dell'emittente WBRC dal 2015 al luglio del 2021, per poi iniziare a lavorare come insegnante alla Thompson High School. Oltre all'impegno scolastico, quest'anno aveva lavorato come freelance, seguendo la stagione calcistica 2025. "Siamo profondamente addolorati nel condividere questa notizia. Confermiamo che l'ex giornalista sportiva del WBRC Christina Chambers è una delle due persone trovate morte in una casa di Hoover martedì mattina. Tenete la loro famiglia e la famiglia del WBRC nei vostri pensieri mentre affrontiamo questa perdita", si legge in un post sui canali social dell'emittente. Il suo collega, Jeh Jeh Pruitt, conduttore del telegiornale WBRC, ha dichiarato: "Era una delle persone più dolci e affettuose che conosca. Era instancabile, amava suo figlio e amava la vita".

Il marito della donna era un analista finanziario presso l'American Cast Iron Pipe Company, secondo il suo profilo LinkedIn, e ha studiato all'Università dell'Alabama.