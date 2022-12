Giallo a Londra: uomo trovato morto nel carrello di un aereo arrivato dal Gambia La polizia del Sussex ha dichiarato che la scoperta sul volo della compagnia Tui è stata fatta intorno alle 4 del mattino del 7 dicembre.

A cura di Biagio Chiariello

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel carrello di un volo della compagnia Tui dal Gambia al Regno Unito. La polizia del Sussex ha detto che la scoperta è stata fatta all'aeroporto di Gatwick-Londra intorno alle 4 del mattino del 7 dicembre.

Le autorità stanno indagando sull'accaduto e preparerà un verbale per il medico legale. Da parte sua, la compagnia aerea ha fatto sapere che non avrebbe rilasciato dichiarazioni dal momento che l'incidente è oggetto di indagini di polizia.

"La polizia è stata chiamata dopo che il corpo di un uomo è stato trovato nel carrello di un aereo all'aeroporto di Gatwick, in arrivo dal Gambia, verso le 4 del mattino del 7 dicembre" si legge in una dichiarazione delle autorità: "Gli ufficiali stanno indagando e sarà preparato un rapporto per il coroner di Sua Maestà".

Un portavoce dell'aeroporto di Gatwick ha dichiarato: "Questa è una notizia terribilmente triste e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici del defunto".

Una storia che riporta alla mente quella di Themba Cabeka, il 30enne sopravvissuto dopo essere rimasto aggrappato per 11 ore al carrello di un jumbo jet nel volo che separa il Sudafrica da Londra. I medici ritengono che l'uomo sia sopravvissuto perché le temperature gelide lo hanno tenuto in uno stato di "animazione sospesa". Con una temperatura corporea inferiore abbassata, i suoi organi critici sono stati posti in una "modalità standby" in cui consumano meno ossigeno.

Con Themba c'era anche un suo amico che non ha avuto la stessa fortuna: Justin è morto per lesioni multiple dopo essere caduto da 430 metri durante il volo nel giugno 2015.