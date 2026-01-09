Germania, palazzina esplode per fuga di gas, morta famiglia di italiani: marito, moglie e il figlio di 6 anni

Una famiglia siciliana è morta ad Albstadt, in Germania, nel crollo della propria abitazione dopo un’esplosione causata da una probabile fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio di sei anni, originari di Castellammare del Golfo.

Le vittime

Tragedia ad Albstadt, nel sud della Germania, dove il crollo di una palazzina ha provocato la morte di un’intera famiglia siciliana. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni, la moglie Nancy Giarraca, 30, e il loro figlio di sei anni. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato causato da un’esplosione provocata da una fuga di gas. La drammatica notizia è stata confermata dal sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Giuseppe Fausto, che ha espresso a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città "profondo e sincero cordoglio per i tragici fatti avvenuti giovedì mattina".

Francesco Liparoto viveva in Germania da circa una decina di anni. Con Nancy aveva costruito una vita fatta di lavoro, sacrifici e progetti: lui era impiegato in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo frequentava la scuola del luogo. La famiglia, raccontano amici e conoscenti, era ben inserita nella comunità locale e godeva di ottimi rapporti con i vicini.

La notizia ha profondamente colpito Castellammare del Golfo, città di origine di Francesco, dove risiedono i genitori e i fratelli, e dove il legame con la comunità non si è mai interrotto. Solo pochi mesi fa, ad agosto, la famiglia era tornata in città per una vacanza, e a novembre aveva partecipato al compleanno del fratello più piccolo di Francesco. Il sindaco Fausto ha voluto sottolineare il legame con la comunità e la vicinanza ai familiari, ricordando che uno dei fratelli della vittima era attivamente impegnato nella Consulta giovanile comunale.

Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare", ha dichiarato il primo cittadino.

Le autorità tedesche hanno aperto un’inchiesta per fare luce sull’origine dell’esplosione e sul crollo dell’abitazione, cercando di chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Nel frattempo, Castellammare del Golfo piange la scomparsa di tre suoi concittadini, segnando una ferita profonda per l’intera comunità.