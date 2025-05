video suggerito

Gaza, Israele lancia nuova offensiva con artiglieria, mezzi corazzati ed elicotteri: "115 morti in 24 ore" Pesante offensiva israeliana in corso nella Striscia di Gaza con una serie di attacchi su vasta scala con mezzi corazzati, carri armati e bombardamenti di artiglieria. Fonti palestinesi parlano di almeno 115 morti in 24 ore ma si tratta di un bilancio destinato a crescere.

A cura di Antonio Palma

L'esercito israeliano ha avviato una nuova pesante offensiva nella Striscia di Gaza lanciando una serie di attacchi su vasta scala con mezzi corazzati, carri armati e bombardamenti di artiglieria. L’operazione militare denominata “Carri di Gedeone”, ha l’obiettivo di prendere il pieno controllo di diverse aree del territorio palestinese. Secondo Fonti palestinesi, nelle ultime 24 ore si registrano almeno 115 morti, che fanno aumentare un bilancio già tragico.

Un bilancio destinato salire anche oggi: fonti mediche infatti hanno riferito ad Al Jazeera che almeno 13 palestinesi sono stati uccisi oggi nei bombardamenti israeliani a Gaza scattati a partire dalle prime ore di questa mattina 17 maggio.

I media palestinesi riferiscono che dalle prime ore di sabato veicoli militari blindati israeliani stanno avanzando a sud-est di Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dopo un massiccio bombardamento di artiglieria. Bombe anche nelle zone di Abu Holi, Abu al-Ajin e al-Jafarawi a est di Deir el-Balah. Esplosioni anche nel sud della Striscia, nei dintorni di Khan Younis.

I media locali palestinesi riferiscono anche che elicotteri d'attacco israeliani hanno colpito con fuoco intenso la zona a est di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale anche se qui al momento non ci sono state segnalazioni di vittime.

Nei giorni scorsi le forze israeliane hanno ordinato a migliaia di palestinesi di evacuare da diverse zone della Striscia di Gaza settentrionale in vista del pesante attacco che è scattato venerdì ed è in corso anche oggi. Una situazione drammatica per la popolazione civile che non vede passare né cibo né medicine dai valichi.

Un portavoce del Ministero della Salute di Gaza afferma che "gli effetti della fame stanno diventando evidenti sui corpi" dei palestinesi di Gaza. Si segnala anemia diffusa causata dalla malnutrizione che porta a una grave carenza di sangue donato negli ospedali per i feriti. Una grave e acuta carenza di sangue proprio mentre i medici devono far fronte a un afflusso di pazienti con ferite gravi dovute ai bombardamenti israeliani.

In un post su X, anche la Mezzaluna Rossa Palestinese ha chiesto che i valichi di frontiera con Gaza vengano aperti subito, per fare passare cibo e aiuti medici poiché il territorio è alla fame. "Gaza è lasciata a morire di fame e di sofferenze, senza alcun camion di aiuti in arrivo dal 2 marzo", si legge nel post.