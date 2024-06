video suggerito

Gaza, Hamas: "No accordi senza fine della guerra", Israele: Siamo pronti per conflitto in Libano" Mentre proseguono le trattative sull'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, l'esercito israeliano si dice "pronto ad una guerra in Libano". E il presidente USA evidenzia: "Credibile che Netanyahu allunghi conflitto per motivi politici"

A cura di Biagio Chiariello

"La proposta di Israele non risponde alla fine della guerra e al ritiro dell'esercito da Gaza, e non è coerente con i principi stabiliti da Biden". Sono le parole del responsabile di Hamas, Osama Hamdan, citato dai media. "Senza una posizione chiara da parte di Israele per preparare la fine definitiva della guerra e il ritiro da Gaza, non ci sarà accordo", ha aggiunto Hamdan.

In precedenza era stato un alto funzionario dell'organizzazione militare palestinese, Sami Abu Zuhri, puntualizzare a seguito delle presunte pressioni dell'Occidente affinché Hamas accetti la proposta americana di cessate il fuoco a Gaza "come se fossimo noi ostacolare l'accordo". Lo riporta il Times of Israel.

Citando i media legati ad Hamas, Abu Zuhri afferma invece che Israele "non è seriamente" intenzionato a raggiungere un accordo a Gaza e sta ancora manovrando sotto la copertura degli Stati Uniti "nonostante la Casa Bianca sappia che il problema riguarda (Israele)".

Come vanno le trattative sull'accordo tra Israele e Hamas

Ieri il presidente USA Joe Biden ha esortato l'emiro del Qatar a utilizzare “tutte le misure appropriate per garantire l'accettazione dell'accordo da parte di Hamas e ha affermato che Hamas è ora l'unico ostacolo a un cessate il fuoco completo e agli aiuti per la popolazione di Gaza” scrive la Casa Bianca.

E lo stesso numero uno americano ha risposto con queste parole a chi gli chiedeva, nel corso di un'intervista a Time, se il premier israeliano Benjamin Netanyahu stesse prolungando la guerra per motivi politici. "Ci sono tutte le ragioni per trarre questa conclusione". Biden ribadisce inoltre che non c'è certezza su possibili crimini di guerra a Gaza da parte delle forze israeliane.

Intanto il Qatar avrebbe trasmesso ai palestinesi la proposta israeliana sul cessate il fuoco "in linea con le posizioni espresse dal presidente Joe Biden". Lo ha fatto sapere Majed Al-Ansari portavoce del ministero degli esteri di Doha aggiungendo che tuttavia non si sono avute finora "approvazioni concrete" da entrambe le parti, sebbene le distanze si sarebbero accorciate. "Siamo in attesa – ha aggiunto citato dai media – di una chiara posizione israeliana che rifletta l'intero governo in risposta alla proposta Usa su Gaza".

E proprio con l'obiettivo di spingere ad un accordo per gli ostaggi di Gaza e un accordo di cessate il fuoco, a Doha si sta recando il direttore della CIA, Bill Burns, mentre Brett McGurk, il principale consigliere del presidente Biden per il Medio Oriente, si sta recando al Cairo.

Idf: "Pronti a guerra in Libano"

Ma la guerra tra Israele e Hamas continua e rischia pure di allargarsi. "Ci stiamo avvicinando al punto in cui devono essere prese decisioni. L'esercito è pronto per una guerra in Libano". Lo ha detto, citato dai media, il capo di stato maggiore dell'Idf Herzi Halevi in visita al fronte nord.

"Attacchiamo qui da otto mesi e Hezbollah – ha aggiunto – sta pagando un prezzo molto, molto alto".