Funivia si blocca: otto bambini sospesi nel vuoto a 300 metri d’altezza. Stavano andando a scuola L’incendio è avvenuto ieri mattina nel Khyber Pakhtunkhwa, una provincia montuosa del Pakistan dove mancano strade o ponti e le funivie sono l’unica possibilità di spostamento. Per alcune di queste però non è garantita una manutenzione regolare. L’intervento di salvataggio è ancora in corso.

A cura di Biagio Chiariello

Sono ore di grande apprensione in Pakistan dove è in corso operazione di salvataggio urgente a seguito della rottura di uno dei cavi di una funivia: otto bambini e due adulti sono rimasti intrappolati in una cabina, sospesi ad oltre 300 metri d'altezza, nel distretto provinciale di Allai, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese.

"I bambini stavano andando a scuola quando uno dei cavi della seggiovia si è spezzato martedì 21 agosto alle 9:00 ora locale", secondo Bilal Ahmad Faizi, che sta seguendo l'operazione di salvataggio. La funivia è gestita privatamente dai residenti locali come mezzo di trasporto attraverso il fiume. Nella regione mancano infatti strade o ponti. "Collega due comunità della regione e corre su due cavi, uno dei quali si è spezzato a mezz'aria" ha detto Faizi.

"La seggiovia è sospesa a 365 metri dal suolo", ha detto Tanveer Ur Rehman, funzionario del distretto locale di Battagram. “Gli sforzi di salvataggio sono impossibili senza un elicottero e abbiamo bisogno di funzionari di soccorso esperti per garantire che il salvataggio proceda senza intoppi”.

Il primo ministro ad interim del Pakistan Anwar-ul-Haq Kakar ha ordinato la chiusura immediata di tutte le "seggiovie fatiscenti e non conformi", secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Molti bambini che vivono nelle zone remote e montuose della provincia di Khyber Pakhtunkhwa fanno affidamento esclusivamente sulle funivie per andare a scuola. Per alcune di queste non è garantita una manutenzione regolare e il viaggio può quindi rappresentare un rischio molto serio.