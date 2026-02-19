Friggitrice ad aria innesca incendio mortale: padre e bimba di 11 anni morti nel rogo, altri 5 ustionati

Un uomo di 45 anni e la figlioletta di appena 11 anni sono morti tragicamente a seguito di uno spaventoso incendio originato da una friggitrice ad aria in uso all'interno di un ristorante cinese da asporto vicino a Louth, in Inghilterra. Nello stesso rogo ustionate e ferite anche altre cinque persone tra cui una donna di 30 anni che è ora ricoverata in ospedale e versa in gravissime condizioni.

Le fiamme sono divampate improvvisamente nelle prime ore di mercoledì 18 febbraio e hanno sorpreso un'intera famiglia che gestiva un ristorante nella cittadina di Grimoldby. L'allarme è partito intorno alle 6 ma quando i primi soccorsi sono arrivati sul posto, già diversi componenti della famiglia erano rimasti bloccati da fumo e fiamme e per padre e figlioletta purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Estratti dai Vigili del Fuoco e soccorsi invece gli altri cinque feriti che sono stati immediatamente affidati ai sanitari e trasportati in ospedale con ambulanza ed elicottero. Fortunatamente per due adulti e due bambini sotto i dieci anni solo ustioni lievi e leggere intossicazioni da fumo mentre per una donna di 30 anni ustioni gravissime.

Secondo le prime indagini effettuate dai Vigili del Fuoco sul posto, l'incendio è stato innescato accidentalmente da una friggitrice ad aria che era in uso nel ristorante al piano terra dell'edificio che ospitava una famiglia al piano superiore.

"All'arrivo dei primi soccorsi sul posto, le squadre si sono trovate di fronte a un incendio già esteso, che ha tragicamente causato la morte di due persone, lasciandone un'altra in condizioni critiche e ferendone molte altre" ha spiegato il capo dei Vigili del Fuoco del Linconshire, rivelando:"In seguito alle indagini sull'incendio condotte in collaborazione con la polizia del Lincolnshire e con i servizi investigativi antincendio regionali, abbiamo stabilito che l'incendio è stato causato da una friggitrice ad aria che ha incendiato oggetti nelle vicinanze".