Francia, uccide l'ex moglie davanti al tribunale, poi si suicida: avevano appuntamento col giudice I due avevano divorziato otto anni fa e, come ha riferito ai media francesi il procuratore Fabrice Bélargent, si erano dati appuntamento con il giudice del tribunale della famiglia per "liquidare i propri interessi patrimoniali dopo la separazione".

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 72 anni ha ucciso la moglie sparandole alla testa davanti al Tribunale di Montpellier poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è suicidato. È accaduto oggi, martedì 20 febbraio, nel cuore della città francese. I due avevano divorziato otto anni fa e, come ha riferito ai media francesi il procuratore Fabrice Bélargent, si erano dati appuntamento con il giudice del tribunale della famiglia per "liquidare i propri interessi patrimoniali dopo la separazione".

Stando a quanto emerso, la donna non aveva mai denunciato precedenti episodi di violenza da parte dell'ex marito. In un primo momento sui media era trapelata l'ipotesi di un atto terroristico, che tuttavia è stata smentita intorno alle 14:40, quando è arrivata una prima comunicazione ufficiale: "È in corso un intervento della polizia in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco davanti al tribunale di Montpellier. Il bilancio finale delle vittime è stato di due. L'evento è concluso", ha fatto sapere la prefettura. "Non si tratta affatto di terrorismo" – ha poi aggiunto una fonte vicina alle autorità, citata dall'Agence France-presse (Afp ) – ma "di un caso che riguarda un uomo e una donna che erano separati".

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti, dicendosi "inorridito dal femminicidio che ha avuto luogo davanti al tribunale di Montpellier". "I miei pensieri sono con la vittima e i suoi cari. Tutto il mio sostegno al personale del tribunale", ha proseguito, aggiungendo che è stata attivata un'unità di supporto psicologico.