Il deputato e miliardario francese Olivier Dassault è morto in un incidente in elicottero nel nord-ovest della Francia. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 7 marzo, in Normandia dove il 69enne aveva una casa per le vacanze. La notizia è stata inizialmente riportata dall’agenzia di stampa AFP, che ha citato fonti parlamentari. Quella di Dassault, con un patrimonio di oltre 29 miliardi di dollari, era una delle famiglie più ricche al mondo.

L'incidente

L'elicottero che trasportava Dassault si è schiantato vicino a Deauville intorno alle 18:00 di ieri, hanno riferito fonti all'agenzia di stampa AFP. Anche il pilota è stato ucciso, hanno aggiunto le fonti. Nessun altro era a bordo. Gli investigatori dell'autorità francese per l'aviazione civile hanno scritto in un tweet che l'elicottero, un AS350 Écureuil, si è schiantato "dopo il decollo" da un terreno privato.

Chi era Oliver Dassault

Oliver Dassault era figlio dell'industriale Serge Dassault, il cui gruppo costruisce gli aerei da guerra Rafale e possiede il quotidiano Le Figaro. È stato eletto all'Assemblea nazionale – la camera bassa del parlamento francese – nel 2002 e rappresentava l'area dell'Oise, nel nord della Francia. Il parlamentare, dei repubblicani di centro-destra, era considerato il 361esimo uomo più ricco del mondo – con un patrimonio stimato di 6,3 miliardi di euro (7,3 miliardi di dollari) secondo Forbes.

L'omaggio di Macron

Il presidente Emmanuel Macron gli ha reso poi omaggio, lamentando una "grande perdita": "Amava la Francia. Un capitano d'industria, un parlamentare, comandante di riserva dell'aeronautica…non ha mai smesso di servire il nostro Paese, di apprezzarne i beni. La sua morte improvvisa è una grande perdita", ha twittato.