Tragedia sulle Alpi in Francia. Un medico britannico è morto mentre sciava: dopo aver preso "la strada sbagliata", è precipitato da un burrone di 10 metri. William Reid, 25 anni, aveva appena finito di sciare con la sua famiglia e la sua ragazza Kirsty Summers, coetanea, prima che decidessero di tornare nei loro appartamenti di Avoriaz, in Alta Savoia, per pranzare. Ad un certo però la ragazza e il suo fratellastro, Murray, 20 anni, avrebbero perso di vista William: solo pochi istanti l’hanno ritrovato attorniato dai medici che cercavano di rianimarlo. Alla coppia è stato poi "chiesto di fare un passo indietro" mentre i medici si battevano invano per salvare la vita al dottore. Pare che il ragazzo abbia in qualche modo sbagliato strada sulla via del ritorno finendo in un precipizio e atterrando sul cemento sottostante.

Suo padre, il medico Hamish Reid, 56 anni, ha affermato che William era una "persona eccezionale" a cui mancavano poche settimane per scoprire se fosse stato accettato nel programma di formazione ortopedica scozzese. Ha detto al Edinburgh Evening News: "Non ho mai sentito nessuno dire una parolaccia su di lui. Era davvero un ragazzo adorabile, esemplare”.

William si era laureato alla Aberdeen Medical School con una laurea in medicina e una laurea in scienze dello sport nel 2018. Aveva anche fatto un tirocinio presso la Harvard Medical School e stava completando la formazione di base a Newcastle in preparazione per una futura carriera come chirurgo. Il dottor Reid ha detto che suo figlio "adorava” effettuare interventi chirurgici e aveva fatto la sua "prima appendicostomia" il giorno prima delle vacanze. William aveva incontrato Kirsty, un avvocato, all'università e la coppia era stata insieme per sei anni. Stavano pianificando di acquistare casa a Edimburgo nei prossimi mesi.