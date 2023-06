Francia, pensionato spara ai vicini durante un barbecue: Solenne uccisa, aveva 11 anni I fatti sono avvenuti in un villaggio in Bretagna, dove la famiglia Thornton, di origini inglesi viveva da qualche anno. Il padre ora è gravissimo, ferita anche la madre. È stata la sorellina di Solenne a dare l’allarme: “È morta, è morta!” ha gridato.

La piccola Solenne

Un pensionato di 71 anni ha aperto il fuoco contro la famiglia dei suoi vicini, in Francia, uccidendo una bambina di 11 anni e ferendo i suoi genitori. Il dramma è avvenuto sabato sera, 10 giugno, nel villaggio di Saint Herbot, in Bretagna, secondo quanto scrive Le Figaro. Il padre è gravissimo, mentre la madre non sarebbe in pericolo di vita. La sorellina di otto anni, illesa, è in stato di choc.

Stando a quanto riferisce il Times l'uomo è un cittadino britannico di nome Adrian Thornton mentre sua figlia si chiama Solenne.

Secondo le prime informazioni la sparatoria si sarebbe consumata al culmine di una lite durante un barbecue. Il sospettato, cittadino olandese, è stato arrestato insieme alla moglie, secondo quanto riferito dai media locali, dopo che la coppia si era barricata in casa.

I residenti locali hanno detto che le bambine stavano giocando sulle altalene nel loro giardino mentre la famiglia si stava occupando del barbecue quando un uomo è uscito dalla sua casa e ha aperto il fuoco. Sarebbe stata la più piccola a dare l'allarme, correndo dai vicini e gridando: "Mia sorella è morta, mia sorella è morta".

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. La coppia si è infine arresa alla polizia dopo un'ora ed entrambe sono stati posti in stato di fermo. I genitori di Solenne, che lavorano entrambi nella zona, sono stati portati all'ospedale La Cavale Blanche di Brest. È stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario.

Marguerite Bleuzen, sindaco della città di Plonévez-du-Faou dove è avvenuta la sparatoria, ha dichiarato: "Conoscevamo bene la famiglia. Ogni anno c'è una festa di paese e loro venivano sempre. È incomprensibile quello che è successo, c'è di mezzo una bambino… Nessuno può capire come sia potuto accadere".