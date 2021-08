Francia, auto forza un posto di blocco, polizia spara a bruciapelo: gravemente ferite due persone Momenti di panico a Stains, città alle porte di Parigi, dove intorno all’una e mezza della scorsa notte tre agenti di polizia in abiti borghesi hanno aperto il fuoco contro un’automobile che non si è fermata all’alt, sparando a bruciapelo all’autista e a un’altra persona. Entrambe sono in prognosi riservata.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico a Stains, città alle porte di Parigi, dove intorno all'una e mezza della scorsa notte tre agenti di polizia in abiti borghesi hanno aperto il fuoco contro un'automobile che non si è fermata all'alt, sparando a bruciapelo all'autista e a un'altra persona: la vettura, dopo essersi in un primo momento fermata, aveva fato retromarcia per qualche metro poi era tornata ad avanzare ad alta velocità impedendo ai poliziotti di svolgere i controlli e rischiando di invertirli. La risposta degli agenti è stata particolarmente dura e sia l'autista che un passeggero sono stati feriti: trasportati in ospedale, la prognosi è tuttora riservata.

Stando a quanto rivela Liberation i tre poliziotti in borghese sarebbero stati agenti della Brigata Anticrimine di Stains: sono tutti e tre in custodia e nei loro confronti l'Ispettorato Nazionale di Polizia ha aperto un'inchiesta, una procedura che al momento è stata definita "di routine" e che viene attuata ogni volta che avviene un conflitto a fuoco. A quanto pare la reazione degli agenti sarebbe stata giustificata dal tentativo di fuga dell'automobile che, durante la retromarcia, avrebbe urtato un poliziotto trascinandolo poi per diversi metri. Due agenti sono rimasti feriti, uno alla mano e l'altro al ginocchio. Dal canto suo la Questura di Stains nella tarda mattinata di oggi ha diramato un video nel tentativo di fare chiarezza e difendere l'operato dei poliziotti coinvolti: i tre, secondo i loro superiori, avrebbero reagito a una situazione piuttosto inedita, quella in cui un automobilista a cui è stato intimato l'alt non rispetta l'ordine e tenta la fuga, oltretutto mettendo a repentaglio la vita di alcuni poliziotti.