Follia ad Ascoli Piceno, lega l’anziana madre e prova a darle fuoco: “È posseduta dal diavolo” La donna anziana era stata legata dal figlio 46enne, fermato in tempo dai carabinieri dopo che un vicino di casa aveva intuito che stava succedendo qualcosa. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

A cura di Biagio Chiariello

Ha legato l’anziana madre con l'obiettivo di darle fuoco per eseguire un esorcismo. Follia ad Ascoli Piceno, dove un 46enne è stato fermato in tempo dai carabinieri e ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di San Benedetto. Alle autorità ha detto di aver agito con l'intenzione di "estirpare il diavolo" dal corpo della genitrice. La sventurata è stata fortunatamente salvata in tempo.

I fatti, come racconta il Resto Del Carlino, sono avvenuti lo scorso 28 giugno in una delle vie del quartiere della Piazzarola, vicina all’università, nel capoluogo marchigiano. L’allarme è scattato nella notte quando al 112 e è giunta la telefonata di un vicino di casa che avvertiva che stava succedendo qualcosa di grave. I toni concitati hanno fatto intervenire subito i carabinieri di Ascoli di giungere coadiuvati da un’ambulanza e dei sanitari del 118.

I militari dell'Arma hanno così fatto irruzione nell’appartamento trovandosi di fronte alla macabra e terrificante scena: una anziana legata e alla quale il figlio stava tentando di dare fuoco. Il 46enne è stato bloccato, mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi all’anziana donna che, a parte lo choc per quanto subito, non ha comunque riportato danni fisici importanti dall'assurdo trattamento alla quale il figlio l’ha sottoposta.

L'uomo è stato quindi affidato ai sanitari senza manifestare aggressività. Ora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso per essere curato dall’evidente problema psichico che è all’origine di quanto avvenuto