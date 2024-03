Florida, fortunato giocatore vince la Mega Millions: si porta a casa oltre un miliardo di dollari Il vincitore del New Jersey può scegliere tra ricevere tutto il premio in pagamenti annuali o accettare un pagamento forfettario in contanti da 537,5 milioni di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Cosa fareste con un miliardo di dollari? È probabilmente la domanda che si sta ponendo il fortunatissimo vincitore della lotteria Mega Millions in New Jersey che si è aggiudicato il primo biglietto vincente del jackpot del 2024 portandosi a casa la bellezza di 1,13 miliardi dollari (oltre un miliardo di euro), ponendo fine ad un periodo di secca che durava da 31 estrazioni.

I numeri vincenti sono stati 7, 11, 22, 29, 38 più il 4 come Mega. Il jackpot da 1,13 miliardi di dollari è il quinto premio più grande nella storia della lotteria.

Il vincitore può scegliere tra ricevere tutto il premio vinto in pagamenti annuali o accettare un pagamento forfettario in contanti da 537,5 milioni di dollari.

È andata bene a tredici giocatori – in California, Colorado, Florida (2), Georgia, Illinois, Indiana, Michigan, New York (2) e Ohio – che sono riusciti ad abbinare tutte e cinque le palline bianche per il premio da 1 milione di dollari. Un fortunato giocatore di New York ha vinto 2 milioni di dollari grazie al numero Megaplier.

Le probabilità di vincere il Mega Millions sono astronomiche: 1 su 302.575.350. L'ultima volta che un biglietto vincente per il jackpot Mega Millions è stato venduto nel New Jersey è stato il 24 luglio 2020. A differenza di altri stati, tra cui New York e California, il New Jersey consente ai vincitori di rimanere anonimi e le vincite possono essere rivendicate fino a un anno dopo l'estrazione.

Lo scorso agosto un fortunato giocatore in Florida si è aggiudicato un jackpot della lotteria Mega Millions da 1,58 miliardi di dollari. Il biglietto era stato acquistato in un supermercato Publix a Neptune Beach.