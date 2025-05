Finto fattorino suona alla porta e spara, modella Maria Jose Estupina uccisa davanti casa a 22 anni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un fattorino ha suonato alla sua porta di casa ma quando ha aperto non ha avuto nemmeno il tempo di reagire ed è stata freddata da diversi colpi di arma da fuoco sull’uscio. Così è stata uccisa a sangue freddo Maria Jose Estupinan, modella 22enne colombiana trovata morta il 15 maggio scorso a Cucuta, città nordorientale della Colombia vicino al confine con il Venezuela.

Una tragedia ha sconvolto il Paese sudamericano e non solo e che ha fatto subito pensare all'omicidio dell'influencer messicana Valeria Márquez, la 23enne uccisa con dinamiche molto simili in Messico mei giorni scorsi quando un killer travestito sempre da fattorino le ha sparato nel suo negozio mentre la giovane faceva una diretta su TikTok.

Secondo la polizia locale, il killer ha suonato alla porta poco dopo le 8 del di giovedì 15 maggio dicendo di doverle dare un pacco mentre lei si apprestava a uscire per andare in palestra. Dopo averle sparato davanti casa sua, nel quartiere El Bosque di Cucuta, il killer si è dileguato a piedi. Le immagini di video sorveglianza della zona, infatti, mostrano l’omicida che fugge a piedi dalla scena. La 23enne studentessa universitaria è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in un ospedale locale dove però è deceduta a causa delle ferite riportate.

Principale sospettato è l’ex contro il quale la modella aveva sporto denuncia e aveva appena vinto una causa di risarcimento. "Abbiamo diverse informazioni. Stiamo indagando. Potrebbe trattarsi di un sospetto femminicidio, dato che negli anni scorsi la donna ha sporto denuncia per violenza domestica, ma è una questione che sarà oggetto di indagine" ha spiegato la polizia locale.

La giovane studentessa stava per ricevere 30 milioni di pesos di risarcimento a seguito di una denuncia per violenza domestica presentata contro il suo ex compagno nel 2018. La sentenza relativa al caso infatti era stata emessa il 14 maggio e aveva imposto al suo ex compagno di pagarle il risarcimento.