Finlandia pronta per entrare nella Nato: “Domanda va presentata con urgenza, rafforziamo sicurezza” “L’adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza”: così in una nota congiunta il presidente, Sauli Niinisto, e la premier, Sanna Marin, annunciano che la Finlandia è favorevole a entrare nella Nato.

A cura di Annalisa Girardi

La Finlandia è pronta ad entrare nella Nato. Il presidente, Sauli Niinisto, e la premier, Sanna Marin, hanno annunciato in una nota congiunta di essere favorevoli all'adesione del loro Paese alla Nato. Un'adesione che deve avvenire senza indugi, vista la delicata situazione internazionale. "La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza", hanno fatto sapere presidente e premier finlandesi. Si era iniziato a parlare dell'entrata di Paesi come Finlandia e Svezia all'interno dell'Alleanza Atlantica già alcuni mesi fa, quando le tensioni tra Russia e Ucraina iniziavano a salire. Dopo l'offensiva di Mosca a Kiev il tema si è fatto sempre più caldo e anche i Paesi scandinavi hanno iniziato a discutere di come rafforzare la propria sicurezza, specialmente di fronte alla politica sempre più aggressiva del vicino russo.

"Durante la primavera si è svolta un'importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato. È stato necessario del tempo per la formazione di una posizione interna sia in Parlamento che nella società nel suo insieme. È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali sia con la Nato che con i suoi Paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto dare al dibattito lo spazio di cui aveva bisogno", si legge ancora nella nota. E ancora: "Ora che si avvicina il momento del processo decisionale, esprimiamo anche le nostre posizioni comuni per informare i gruppi e partiti parlamentari. L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa. La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza. Ci auguriamo che i passi nazionali ancora necessari per raggiungere questa soluzione vengano presi rapidamente nei prossimi giorni".

L'annuncio formale, secondo quanto stanno riportando le agenzie di stampa, dovrebbe avvenire domenica. Ma già oggi, con questa nota, appare chiara l'intenzione da parte delle istituzioni finlandesi di rientrare nel perimetro dell'Alleanza atlantica, abbandonando così la sua storica posizione di neutralità. Secondo alcune fonti diplomatiche citate dai giornali britannici, la richiesta della Svezia dovrebbe seguire a breve. I Paesi membri della Nato, da parte loro, si aspettano che l'adesione venga ratificata rapidamente, permettendo quindi alle truppe dell'Alleanza di rafforzare la loro presenta nelle regioni Nord Est in Europa, ai confini più settentrionali con la Russia.