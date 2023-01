Finge cancro e cure chemio su tiktok per raccogliere soldi, 19enne arrestata per truffa In casa sua la polizia statunitense ha trovato attrezzature mediche come flebo, sondini, aghi e persino farmaci ma in realtà non era mai stata curata per cancro o tumore. Accusata di aver intascato almeno 37mila dollari da donatori ai quali aveva fatto credere di avere bisogno di soldi per curarsi.

A cura di Antonio Palma

Una parrucca, attrezzature mediche come flebo, sondini e aghi e persino farmaci, si era attrezzata di tutto per fare finta di essere malata di cancro e raccogliere così fondi per le cure ma una 19enne statunitense aveva inventato tutto al solo scopo di incassare soldi da ignari benefattori.

Protagonista della vergognosa storia Madison Marie Russo, una ragazza statunitense di Bettendorf, nello Stato dell'Iowa, arrestata dalla polizia con l’accusa di truffa di primo grado. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione in casa sua e aver rinvenuto varie prove a suo carico, la polizia ha arrestato la donna una settimana fa.

La 19enne, liberata dopo una cauzione di 10mila dollari, è accusata di aver intascato almeno 37mila dollari da donatori ai quali aveva fatto credere di avere bisogno di soldi per curare un cancro al pancreas e un tumore alla colonna vertebrale.

Secondo l’accusa, la 19enne Russo aveva creato una vera e propria scenografia per pubblicare i suoi video su tiktok facendo finta di essere in cura per un cancro al pancreas e una leucemia linfoblastica acuta, insieme a un tumore delle dimensioni di un pallone da calcio nella parte bassa della schiena e nella colonna vertebrale.

Dopo alcune segnalazioni, però la polizia ha iniziato a indagare scoprendo che in realtà non era mai stata curata per cancro o tumore, aveva un lavoro e praticava sport regolarmente, tutti elementi incompatibili con una malata di cancro grave. Non solo, gli agenti hanno scoperto che in passato avrebbe rubato foto dai social media dai malati di cancro usandole come sue allo stesso scopo con account fake sui social.

Secondo l’inchiesta la ragazza avrebbe raccolto donazioni da centinaia di persone ed enti tra cui fondazioni contro il cancro e distretti scolastici oltre a migliaia di dollari da raccolte fondi online.

La vicenda della giovane parte all’inizio dello scorso. Tra febbraio e ottobre 2022, Russo infatti ha affermato di aver ricevuto circa 15 cicli di chemioterapia e 90 cicli di radioterapia. Nei suoi video su tiktok si mostrava in cura con flebo e sondini raccontando delle sofferenze patite e della sua storia di diagnosi terribili ma per la polizia erano video fasulli fatti in casa. Se ritenuta colpevole, rischia fino a 10 anni di carcere.