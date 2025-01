video suggerito

Famiglia mangia dolce di Natale ad una festa in casa: tre donne morte, arrestata una parente I fatti sono avvenuti lo scorso 23 dicembre nei pressi di Porto Alegre, in Brasile. Nei corpi delle vittime sono state trovate tracce di arsenico. Ieri, 5 gennaio, Deise Moura è stata arrestata e deve rispondere di triplice omicidio e triplice tentato omicidio: si tratta della nuora della donna che aveva preparato il dolce. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Le tre donne morte

Avevano deciso di festeggiare i giorni precedenti il Natale insieme ad alcuni parenti, consumando una torta. Dentro, però, c'era dell'arsenico. Tre persone sono morte dopo aver mangiato il dolce a Torres, vicino a Porto Alegre, in Brasile, il 23 dicembre. Le vittime sono Maida Bernice Flores da Silva, 58 anni, Neuza Denize Silva Dos Anjos, 65 anni, e sua figlia, Tatiana Silvia Dos Santos, 43 anni. L’autopsia ha rivelato la presenza di tracce del potente veleno nei loro organismi.

La torta incriminata, un Bolo de Natal (tipico dolce natalizio brasiliano), era stata preparata dalla 61enne Zeli Dos Anjos. Le vittime erano due sue sorelle e una nipote. Il gruppo di sette persone presente alla festa ha riferito che il dolce aveva un sapore “amaro e pepato”. Nel giro di pochi minuti, tutti hanno iniziato a vomitare, e diverse ambulanze sono arrivate sul posto per soccorrerli.

Zeli è attualmente ricoverata in ospedale, così come suo figlio di 10 anni. Anche loro avrebbero consumato il dessert, a differenza di un'altra persona presente alla festa. Il sesto membro della famiglia, di cui non è stato reso noto il nome ma che si ritiene sia il marito di Maida, è stato già dimesso.

Il caso ha avuto un colpo di scena nelle ultime ore, quando la polizia ha arrestato Deise Moura, moglie del figlio della 61enne, con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Le autorità hanno inoltre annunciato l’intenzione di riesumare il corpo del marito defunto di Zeli, Paulo Luis, nell’ambito delle indagini. L’uomo era deceduto diversi mesi prima a causa di una presunta “intossicazione alimentare” provocata dall’ingestione di una banana contaminata. Anche Zeli era stata ricoverata in quell’occasione, ma era sopravvissuta, a differenza del marito.

La torta-killer

Il capo della polizia di Torres, Marcus Vinicius Veloso, ha confermato ieri che Deise Moura è stata arrestata nella sua abitazione a Nova Santa Rita la sera del 5 gennaio. "È accusata di triplice omicidio e triplice tentato omicidio. Attualmente si trova nella prigione femminile della città, ma non possiamo rilasciare ulteriori dettagli," ha dichiarato.

La scorsa settimana, la polizia aveva affermato di non essere a conoscenza di “dispute familiari”, pur mantenendo “aperte tutte le ipotesi” in attesa dei risultati di analisi di laboratorio più approfondite.

Gli investigatori hanno analizzato il cibo consumato dalla famiglia e altri oggetti presenti in casa, molti dei quali sono risultati scaduti. Secondo quanto riportato da globo.com, una fonte della polizia ha rivelato: “Abbiamo informazioni che indicano la presenza di maionese scaduta da un anno.” Inoltre, è stata trovata una bottiglia di medicinale che avrebbe dovuto contenere capsule, ma al suo interno era presente un liquido bianco, ora sottoposto ad analisi.