video suggerito

Perché i nonni di Émile Soleil sono stati arrestati e cosa sappiamo sulla morte del bimbo in Francia Il 8 luglio 2023, Émile Soleil, 2 anni e mezzo, è scomparso misteriosamente nel villaggio di Haut-Vernet, in Alta Provenza. I suoi resti sono statti ritrovati nel marzo 2024 a meno di due chilometri dal paesino francese. Le indagini hanno portato all’arresto dei nonni materni e di due zii, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Philippe Vedovini, il nonno, è il principale sospettato, noto per il suo legame con movimenti di estrema destra e un passato controverso in una scuola religiosa accusata di abusi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

​

La vicenda della scomparsa e della morte del piccolo Émile Soleil ha recentemente registrato sviluppi significativi che hanno gettato una nuova inquietante luce sul caso che ha già scioccato la Francia. Nella giornata di ieri, 25 marzo 2025, le autorità hanno arrestato quattro membri della famiglia del bimbo: i nonni materni, Philippe e Anne Vedovini, e due zii. Tutti sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. ​

​ Le indagini attuali si concentrano sul possibile legame tra il passato del nonno materno e la tragica morte del nipotino.

Philippe Vedovini, 58 anni, ha attirato particolare attenzione a causa del suo passato controverso. Padre di 10 figli, osteopata, vicino a movimenti di estrema destra cattolica, tra il 1991 e il 1994, ha lavorato come educatore presso la comunità tradizionalista di Riaumont, situata nel Pas-de-Calais. Questa istituzione, nota per le sue rigide convinzioni religiose, ha affrontato accuse di violenze e abusi sui minori. Ex studenti hanno descritto l'uomo come una figura autoritaria e severa, con alcuni che lo accusano di comportamenti violenti. ​

Nel 2018, Vedovini era stato convocato come testimone in un'indagine riguardante presunti abusi avvenuti negli anni '80 e '90 all'interno dello stesso collegio cattolico. Sebbene non sia stato formalmente incriminato in quell'occasione, il suo coinvolgimento ha sollevato interrogativi sulla sua condotta passata.

Non è tutto. Alcuni media francesi hanno ipotizzato un collegamento la scomparsa e la morte di Émile e il suicidio di padre Claude Gilliot, amico intimo della famiglia del piccolo, che aveva battezzato il bambino nel 2020.

L'insano gesto è risale al 15 marzo 2024: un giorno prima gli investigatori della sezione di ricerca di Marsiglia che seguivano il caso del bimbo scomparso avevano individuato tracce di sangue su una grande fioriera in pietra posta all'ingresso della cappella del villaggio di Aix-en-Provence.

Secondo la sorella del religioso, il suo gesto sarebbe stato influenzato da un conflitto con Philippe Vedovini, nonno materno di Émile, riguardo alla diffusione di una foto privata dei genitori di Émile.

Il giornale francese Nouveau Détective avanza invece una teoria che lega la scomparsa del piccolo Émile a una situazione di conflitto familiare e disobbedienza. Il bambino, infatti, sembrerebbe aver avuto il desiderio di andare a giocare con i suoi cugini, che si trovavano in una capanna nelle vicinanze. Questo desiderio di evasione potrebbe averlo portato a disobbedire agli ordini del nonno Philippe Vedovini, una figura che, come emerso dalle indagini, aveva un carattere autoritario e severo. Tale disobbedienza avrebbe potuto scatenare una reazione violenta da parte del nonno, che però potrebbe aver avuto dimensioni e modalità ancora sconosciute.

L'ipotesi suggerisce che, dopo l'incidente, in famiglia si sarebbe instaurato un clima di omertà, dove il silenzio pesante e la paura di rivelare la verità avrebbero dominato le conversazioni. Le dinamiche familiari, influenzate da segreti e tensioni non espresse, potrebbero aver reso difficile, se non impossibile, far emergere la verità immediatamente. La situazione, quindi, potrebbe essere stata occultata da un'incredibile paura di ritorsioni o di ulteriori implicazioni legali, tanto che non sarebbe stato fino a tardi che qualcuno avesse trovato il coraggio di denunciare l'accaduto.

C'è da dire che era stesso il nonno stesso, Philippe Vedovini, ad allertare le autorità, dando l’allarme circa la scomparsa del piccolo Émile. Tuttavia, la sua azione di denuncia ha sollevato numerosi dubbi, soprattutto alla luce delle successive indagini, che hanno messo in evidenza un comportamento ambiguo e una possibile connivenza con altri membri della famiglia.