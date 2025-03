Sub si imbatte in un’auto sommersa, risolto mistero della famiglia scomparsa nel nulla 67 anni fa

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Per 67 lunghi anni un’intera famiglia sembrava sparita nel nulla dopo essere scomparsa con tutta l’auto durante una gita in montagna in Oregon, negli Stati Uniti. Oggi la scoperta di un’auto sommersa nel fiume Columbia ha messo finalmente fine a decenni di speculazioni sulla scomparsa della famiglia Martin. Secondo le autorità locali, la vettura ora recuperata apparteneva proprio alla famiglia.

Il mistero della comparsa della famiglia Martin risale al dicembre del 1958, quando Portland Ken e Barbara Martin e le loro tre figlie di 14, 13 e 11 anni, si diressero verso est nella loro Ford station wagon color crema per cercare un albero di Natale nei boschi. Un viaggio per condividere un momento di felicità da cui però non tornarono mai più.

Le ricerche inizialmente non portarono a nulla ma poi il ritrovamento, un anno dopo, dei corpi senza vita di due bimbe più piccole nel fiume Columbia, diede il via a una serie di speculazioni con avvistamenti segnalati da tutto il paese che si sono rivelati però sempre inaffidabili o del tutto falsi. Il resto della famiglia e l'auto infatti non erano stati mai rinvenuti.

Questo fino allo scorso anno quando un sub esperto si interessò al destino della famiglia e al fatto che tutti ritenessero il caso irrisolvibile calandosi nel fiume dove infine si è imbattuto nell’auto. La vettura, recuperata infine giovedì scorso, è risultata effettivamente la Ford station wagon scomparsa con la famiglia.

"Tutto corrisponde Il colore, la marca e il modello del veicolo dei Martin", ha rivelato il vice sceriffo della contea di Hood River, spiegando che l'auto era piena di detriti ma al momento nessun resto umano è stato recuperato o visto durante il recupero. Il relitto però verrà ora sarà imballato e inviato in un magazzino dove verrà esaminata da una squadra forense.