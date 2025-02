video suggerito

Fa un incidente col motorino e scopre di avere un tumore: “Avevo lo stomaco stranamente gonfio” Jenna, 25enne finlandese, ha voluto avvertire dei pericoli legati alla sottovalutazione del gonfiore addominale, dopo che un insolito ingrossamento del suo stomaco si è rivelato essere il sintomo di un cancro ovarico avanzato, che si era ormai diffuso ai polmoni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jenna mostra lo strano ingrossamento dello stomaco allo specchio

Jenna Sirkiä, una giovane finlandese di 25 anni, ha scoperto di avere un tumore quasi per caso, grazie a un'ecografia eseguita dopo un incidente in motorino. Un gonfiore ‘insolito' allo stomaco si è rivelato essere il segno di un cancro ovarico in fase avanzata, che si era diffuso ai polmoni.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la giovane è caduta dallo scooter elettrico, atterrando sullo stomaco e perdendo i sensi. Gli esami successivi in ospedale l’hanno lasciata sotto shock: l’ingrossamento addominale era in realtà un tumore delle dimensioni di un’arancia, situato in una delle sue ovaie. Inoltre, l’ecografia ha rivelato la presenza di una ciste fortemente infiammata, che i medici hanno identificato come la causa del suo improvviso collasso durante l’incidente.

Due mesi dopo l’ecografia, Jenna ha ricevuto una telefonata dall’ospedale, che ha confermato la diagnosi devastante: cancro ovarico con metastasi all'addome e ai polmoni. "I medici pensano che fosse già dentro di me da un po', visto che era già così grande…", ha raccontato la 25enne, che lavora come assistente in una casa di cura. "Ho pianto tantissimo. Non riuscivo a credere che stesse succedendo a me", ha ammesso.

A partire da settembre, Jenna ha iniziato un ciclo di quattro mesi di terapia farmacologica per combattere il cancro. Ha già subito un intervento chirurgico per rimuovere il tumore e una delle sue ovaie. Il percorso è stato estenuante, aggravato dalla perdita dei suoi capelli rossi dovuta alla chemioterapia e da una reazione allergica ai farmaci. Ha completato le cure alla vigilia del Capodanno 2024. Tuttavia, la sua battaglia non è finita. "Spero che quest'anno la vita mi sorrida e che non ci siano più brutte notizie", ha detto.

Jenna Sirkiä

Parlando dei primi sintomi della malattia, ha spiegato: "Non avrei mai pensato di essere malata. Ho sempre vissuto una vita normale e non sono mai stata male. È avvenuto tutto di sorpresa. Ovviamente, mi pento di non essere andata dal medico prima per quel gonfiore allo stomaco", ha aggiunto. "Sono stata fortunata per quella caduta; altrimenti sarebbe potuto essere davvero tardi".

Jenna cerca di mantenere alto il suo morale e spera di tornare al lavoro alla fine di febbraio, dopo sei mesi di assenza. "È stato un viaggio lungo, ma sono sopravvissuta. Sono davvero orgogliosa di me stessa", ha concluso.