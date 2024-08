video suggerito

Fa retromarcia ma non si accorge del marito, investito e ucciso davanti casa: tragedia in Spagna La tragedia in Spagna, nella comunità autonoma della Galizia. Al momento non sembrano esserci dubbi sulla tragica fatalità del fatto. La donna pare stesse facendo manovra per entrare nel garage di casa quando ha colpito il marito.

A cura di Antonio Palma

Una donna ha investito e ucciso involontariamente il marito mentre faceva retromarcia al volante della sua auto vicino casa. La tragedia in Spagna, nella zona di Ameá, nel comune di Sarreaus, nella Provincia di Ourense, nella comunità autonoma della Galizia. Come riferito dalla Guardia Civil di Ourense, il dramma si è consumato nella tarda serata di martedì scorso, intorno alle 22.25, in una strada sterrata che dà accesso a un garage e a due abitazioni private.

L’allarme è partito poco dopo con una chiamata ai servizi di emergenza locale che sono accorsi sul posto in poco tempo. La centrale operativa del 112 ha inviato su luogo indicato i servizi di emergenza medica con un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo cercando di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo e poco dopo hanno dovuto dichiararne il decesso.

La vittima è un uomo di 82 anni che avrebbe battuto la testa a terra nell’impatto con la vettura guidata dalla moglie, di qualche anno più giovane. Vista la dinamica dei fatti, i soccorsi medici hanno chiesto la collaborazione delle forze dell'ordine al fine di chiarire le circostanze dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini del caso.

Visto che il fatto è avvenuto in una strada privata e non pubblica, però, la polizia spagnola ha spiegato che la tragedia non è trattata come incidente stradale ma come incidente domestico. Sul posto sono intervenuti anche il ​​giudice e il medico legale per i primi rilievi ma al momento non sembrano esserci dubbi sulla tragica fatalità del fatto. La donna pare stesse facendo manovra per entrare nel garage di casa quando ha colpito il marito che era nei paraggi, investendolo in retromarcia e uccidendolo.