video suggerito

Exit poll elezioni in Francia 2024, quando arrivano i risultati: a sorpresa la sinistra è avanti, Le Pen terza Sono arrivati i primi exit poll sul ballottaggio delle elezioni in Francia 2024, nonostante alcuni seggi non siano ancora chiusi. I dati confermano che il primo partito nel Paese è il Rassemblement national di Marine Le Pen, con circa 228 seggi insieme agli alleati. Segue la sinistra del Nuovo fronte popolare con 161 seggi. Niente maggioranza assoluta, dunque, per la destra. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni in Francia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono chiuse le urne in Francia: il secondo turno delle elezioni 2024 nelle grandi città si è concluso alle ore 20, mentre nei piccoli centri alle 18. I primi exit poll avevano dato Rassemblement national di Marine Le Pen in testa, considerando anche i suoi alleati. Le prime proiezioni ufficiali, invece, vedono al primo posto la coalizione di sinistra Nuovo fronte popolare, seguita da Ensemble di Emmanuel Macron, e solo al terzo posto Rassemblement national.

Al primo turno del 30 giugno erano stati assegnati 76 seggi, mentre oggi i francesi hanno votato per gli altri 501. Al voto della settimana scorsa, il Rassemblement national di Marine Le Pen era arrivato al primo posto in 297 collegi, l'alleanza di sinistra Nuovo fronte popolare in 191 collegi e la coalizione di Macron in 65 collegi. Dopo una serie di accordi e ‘desistenze‘, però, sembrava difficile che Rassemblement national riuscisse oggi ad arrivare effettivamente alla maggioranza, vincendo cioè 289 seggi.

Le proiezioni ufficiali: sinistra in vantaggio a sorpresa, Rassemblement national solo terzo

Secondo le prime proiezioni dell'istituto Ifop, il Nuovo fronte popolare sarebbe la prima forza politica del Paese. La coalizione di sinistra avrebbe ottenuto tra 180 e 215 seggi. Al secondo posto ci sarebbe poi la formazione del presidente Macron, Ensemble, con 150-180 seggi. Sarebbe arrivato solo al terzo posto il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella: avrebbe ottenuto tra i 120 e i 150 seggi. Infine, i Républicains e le altre piccole formazioni di destra avrebbero raggiunto tra i 60 e i 65 seggi. Nessuno dei tre principali schieramenti, quindi, avrebbe la maggioranza assoluta.

I risultati del primo exit poll: RN lontano dalla maggioranza

Il primo exit poll pubblicato sul risultato delle elezioni francesi aveva trovato che, come anche al primo turno, in netto vantaggio sulle altre forze politiche c'era il Rassemblement national guidato da Marine Le Pen. Il RN sarebbe comunque stato a 228 seggi, lontani dalla maggioranza assoluta di 289. A seguire ci sarebbe la coalizione di sinistra Nuovo fronte popolare, con 161 seggi. Ancora più in basso l'alleanza che sostiene il presidente Macron, Ensemble, che sarebbe arrivata a 124 seggi. Poi ancora i Républicains, che con gli altri schieramenti di centrodestra avrebbero circa 50 seggi.

Secondo exit poll, primo posto inatteso per la sinistra

Un nuovo exit poll, riportato in questo caso sia dalla stampa belga che da quella svizzera, indicava invece un risultato decisamente inatteso. Citando "istituti di sondaggio", si riportava che la prima forza politica in Francia sarebbe il Nuovo fronte popolare, con una forbice di 150-220 seggi. Le proiezioni dell'istituto di sondaggi Ifop mettevano Nfp al primo posto con 175-215 seggi, seguito dalla coalizione Ensemble con 150-170 seggi. In questa stima, Rassemblement national sarebbe stato al terzo posto, con 130-160 seggi. I Républicains, poi si sarebbero fermati tra i 59 e i 94 seggi.

Quando sapremo i risultati definitivi dei ballottaggi in Francia

Alle ore 20 chiuderanno ufficialmente anche gli ultimi seggi, e poco dopo saranno diffuse le prime proiezioni. In quel momento la situazione diventerà più chiara soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei seggi. Entro domani mattina, in ogni caso, dovrebbe essere piuttosto evidente chi avrà la possibilità di formare una maggioranza nel prossimo Parlamento. Starà poi ai partiti, nei giorni successivi, fare il punto su quali alleanze siano sostenibili a livello politico, e decidere chi sarà il prossimo premier francese.