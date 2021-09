Esplode un fusto di birra, muore mentre festeggia il compleanno in famiglia La vittima si chiamava Gilson do Nascimento, 43 anni appena compiuti. Stava festeggiando con la famiglia nella sua casa nella città di Campo Bom, in Brasile, quando è avvenuta la tragedia. Il fusto di birra gli è esploso in faccia uccidendolo all’istante. Pare che l’uomo avesse chiamato la società che forniva i barilotti e che i tecnici gli avessero detto di attendere il loro arrivo…

A cura di Biagio Chiariello

Stava festeggiando il suo compleanno quando un barilotto di birra esploso l'ha ucciso. Sorte tragicamente infausta per Gilson do Nascimento, 43 anni appena compiuti. L'uomo aveva acquistato il fusto con l'intenzione di fare con la sua famiglia nella sua casa nella città di Campo Bom, in Brasile. Secondo le prime ricostruzioni, il rubinetto non funzionava correttamente, quindi l'uomo ha cercato di ripararlo da solo. È stato allora che il contenitore pressurizzato è saltato in aria, uccidendolo all'istante. Quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno scoperto che aveva gravi ferite alla testa e che non c'erano più segni vitali.

La nipote racconta che prima di provare a riparare il guasto Gilson aveva contattato la ditta di noleggio dei fusti, che gli avevano dato istruzioni su come procedere prima del loro arrivo. Ma l'uomo avrebbe deciso di fare da solo. La polizia locale ha spiegato che al momento il caso è trattato come un incidente e stanno procedendo a sentire gli invitati alla festa di compleanno dello sfortunato uomo. Sul corpo è stata effettuata la mattina seguente alla sua morte, seguita quasi immediatamente dalla sepoltura nel cimitero di Novo Hamburgo. Intanto la ditta che ha fornito il barilotto di birra si sta difendendo dalle accuse, sottolineando come i tecnici avessero specificato a Gilson di non toccare nulla prima del loro arrivo.

Il 43enne si era da poco ripresa dalle cure contro un cancro, che lo avevano costretto a due mesi di terapia intensiva. "Oggi possiamo solamente ricordare la persona incredibile che era, una persona luminosa. Riposa in pace, zio", ha detto sua nipote Greice Santos a un giornale locale.