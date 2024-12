video suggerito

Esce per escursione e scompare coi cani ma era un omicidio: arrestato il marito, lei aveva chiesto divorzio La terribile vicenda arriva dall’Oregon, in Usa, dove le autorità hanno rivenuto per caso il corpo senza vita di Susan Lane-Fournier scoprendo che in realtà la donna era stata assassinata con i suoi due cani. Arrestato il marito dal quale lei aveva appena chiesto il divorzio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo oltre 800 ore di ricerche senza esito per quella che si pensava essere una scomparsa avvenuta durante un’escursione, le autorità dell’Oregon, in Usa, hanno rivenuto per caso il corpo senza vita di Susan Lane-Fournier scoprendo che in realtà la donna era stata assassinata con i suoi due cani. Per la polizia locale la 61enne è stata vittima di femminicidio da parte del marito dal quale aveva appena chiesto il divorzio.

La terribile vicenda arriva da Welches dove la donna era stata dichiarata scomparsa perché non si era presentata al lavoro il 22 novembre scorso. Il giorno dopo la sua vettura era stata rinvenuta parcheggiata in una zona boschiva. Per questo si era pensato che le fosse accaduto qualcosa durante un’escursione che era una delle sue passioni.

Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, le ricerche erano proseguite per giorni ma senza esito. Poi venerdì scorso il tragico ritrovamento del corpo senza vita della 61enne sul ciglio di un'autostrada da parte di un passante. Da un primo esame esterno è emerso subito che si trattava di omicidio e le autorità nel weekend hanno arrestato il marito, il 71enne Michel Fournier, con l'accusa di omicidio di secondo grado. Dopo la scoperta del cadavere, gli investigatori hanno subito rivolto la loro attenzione all’uomo che era già nel mirino ed è stato arrestato e portato nella prigione della contea di Clackamas senza cauzione.

Leggi anche Chiesti 20 anni per il marito di Gisèle Pelicot, drogata e fatta violentare per anni da decine di sconosciuti

Dagli accertamenti, infatti, era emerso che la donna aveva presentato istanza di divorzio dal marito il 31 ottobre, citando "differenze inconciliabili tra le parti che hanno causato una rottura irreparabile del matrimonio". Diversi testimoni, inoltre, hanno raccontato di violenze domestiche che si sarebbero consumate in casa da parte dell’uomo nei confronti della moglie con la quale era sposato da 12 anni.

Nel frattempo le ricerche sul luogo del ritrovamento del cadavere sono proseguite e domenica hanno portato alla scoperta delle carcasse dei due cani di razza Malinois spariti con la donna. Anche gli animali saranno analizzati.