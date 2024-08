video suggerito

Esce con un uomo conosciuto su Tinder in vacanza, lui uccide la 29enne durante l’escursione alle Mauritius Una giovane docente universitaria russa di 29 anni è stata uccisa da un uomo conosciuto su un’app di incontri durante le vacanze alle Mauritius. Zaliya Shamigulova, così si chiamava la vittima, è stata ritrovata senza vita alcuni giorni dopo la sua scomparsa. L’assassino ha confessato il delitto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zaliya Shamigulova, foto da Facebook

Una giovane professoressa universitaria di 29 anni è stata uccisa durante una vacanza alle Mauritius da un uomo che avrebbe conosciuto su un'app di incontri. Zaliya Shamigulova, 29 anni, era partita dalla Russia per una vacanza alle Mauritius e qui avrebbe iniziato a chattare online con uno sconosciuto. Dopo qualche settimana, la 29enne aveva deciso di incontrare l'uomo con il quale ormai scambiava messaggi ogni giorno: i due avevano fissato un appuntamento nella giornata del 17 agosto sulla spiaggia di Flic-en-Flac.

Da allora, i familiari della 29enne non hanno più saputo niente di lei e del giovane che aveva incontrato. Le ultime notizie giunte ai parenti residenti in Russia erano contenute in un messaggio, probabilmente scritto dall'assassino, in cui Shamigulova manifestava l'intenzione di non tornare nel suo Paese e di non voler essere contattata o cercata dai genitori.

Zaliya Shamigulova, da Facebook

Per la famiglia è quindi scattato l'allarme e le autorità locali hanno iniziato le indagini per riportare a casa la docente universitaria. Le speranze di ritrovarla sana e salva, però, si sono infrante dopo poco tempo. Secondo quanto riporta il The Sun, i testimoni hanno riferito di un ultimo avvistamento su una spiaggia del posto dove Zaliya sarebbe stata vista mentre saliva sulla Toyota blu dell'uomo conosciuto su Tinder.

Leggi anche Esce per una escursione ma scompare nel nulla, Simone trovato morto a passo Valles

Il corpo senza vita della 29enne è stato ritrovato giovedì 22 agosto in un bosco della zona residenziale di La Marie. Il cadavere, secondo quanto reso noto anche dal quotidiano russo Shot che per primo ha riportato la notizia, giaceva in una fossa di fortuna senza vestiti e presentava diverse ferite da taglio.

La docente 29enne di origini russe

A quel punto, gli inquirenti hanno dato il via alle indagini per omicidio e sono riusciti a individuare e fermare l'assassino conosciuto online. L'uomo ha confessato il delitto, raccontando di essere andato a prendere la donna per portarla a visitare l'isola. Dopo una discussione legata forse a questioni relative alla gelosia, l'uomo ha estratto un coltello e ha brutalmente colpito la 29enne prima di spogliarla e seppellirne il corpo.

Subito dopo, il killer avrebbe provveduto a inviare il messaggio ai familiari della giovane fingendosi lei per poi nascondere il cellulare. Agli inquirenti, l'uomo ha detto "di essere stato profondamente innamorato" della 29enne incontrata online poco tempo prima e di "aver perfino pensato di sposarla".