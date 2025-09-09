Epstein, cosa c’è nel biglietto osceno che Trump gli avrebbe mandato per il suo compleanno

Spunta il biglietto di auguri firmato “Donald” che Trump avrebbe mandato a Jeffrey Epstein per il suo 50° compleanno e di cui il presidente statunitense aveva negato l’esistenza. Al suo interno la sagoma di una donna nuda e in basso, all’altezza del pube, la firma attribuita al tycoon.

Ieri la Commissione di vigilanza della Camera, che sta indagando sul caso Epstein, ha pubblicato una serie di documenti relativi al finanziere condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. Tra questi anche il biglietto osceno che Donald Trump avrebbe mandato a Epstein per il suo 50° compleanno e che farebbe parte della raccolta di oltre 200 pagine realizzata dalla collaboratrice ed ex compagna, Ghislaine Maxwell.

Il contenuto della lettera e la foto del biglietto

Il contenuto era già stato pubblicato dal Wall Street Journal lo scorso luglio e per questo il presidente statunitense, che nega categoricamente di esserne l'autore, aveva intentato un'azione legale contro il giornale di Rupert Murdoch. Ora però, il biglietto è saltato fuori. L'immagine è stata pubblicata dai Democratici su X. Al suo interno, il disegno del corpo di una donna nuda mentre lungo la sagoma viene riportata una conversazione in terza persona tra Trump ed Epstein. In basso, all'altezza del pube stilizzato, si trova la firma che dovrebbe rappresentare i peli pubici della donna e che è stata attribuita al tycoon.

Voce fuori campo: Deve esserci qualcosa di più nella vita che avere tutto.

Donald: Sì, c’è, ma non ti dirò cos’è.

Jeffrey: Neanch’io lo dirò, ma so di cosa si tratta.

Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey.

Jeffrey: Sì, è vero, ora che ci penso.

Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, ci hai fatto caso?

Jeffrey: In effetti, me ne sono accorto l’ultima volta che ci siamo incontrati.

Donald: Un amico è una cosa meravigliosa. Buon compleanno – e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto.

Naturalmente, la Casa Bianca ha respinto qualsiasi accusa negando il coinvolgimento di Trump. La portavoce Karoline Leavitt ha ribadito che il presidente "non ha disegnato questo quadro e non l'ha firmato", ha scritto su X. "Il team legale del Presidente Trump continuerà a perseguire con determinazione il contenzioso". A supporto, in un altro post, il vice capo di Gabinetto della Casa Bianca Taylor Budowich ha condiviso alcune foto della firma del tycoon.

Gli altri documenti pubblicati

Oltre alla raccolta del "Libro dei compleanni" con foto, biglietti, canzoni e lettere, la Commissione ha ottenuto dai legali di Epstein anche una serie di altri documenti tra cui l'ultimo testamento, pagine della sua rubrica e l'accordo di non persecuzione siglato nel 2007 tra il finanziere e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto della Florida.

La pubblicazione integrale del biglietto complica ancora una volta le cose per Trump, che oggi si trova a dover fare i conti con la promessa – fatta in campagna elettorale e poi dimenticata – di pubblicare gli "Epstein files" la presunta lista con i nomi dei clienti dei suoi traffici illegali. Negli ultimi mesi, il presidente ha cercato di sminuire il suo rapporto con Epstein, che tuttavia sembra più stretto di quel che vuole far credere.