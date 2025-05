Elicottero militare precipita in un bacino idrico, morte 6 persone in Sri Lanka: si indaga sull’incidente Sei persone sono morte dopo che un elicottero militare è precipitato in un bacino idrico in Sri Lanka. L’elicottero, un Bell 212, trasportava 12 persone dell’esercito e dell’aeronautica per un addestramento militare quando è precipitato in un bacino a Maduru Oya. I passeggeri erano stati recuperati vivi, ma tre militari e due dell’aeronautica sono morti in ospedale. La causa dell’incidente non è stata ancora resa nota, indagini in corso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, due elicotteri Bell 212; a destra, le operazioni di ricerca e soccorso.

Sei persone sono morte dopo che un elicottero militare è precipitato in un bacino idrico in Sri Lanka. Il portavoce dell'aeronautica Eranda Geeganage ha dichiarato che l'elicottero, un Bell 212, trasportava 12 persone dell'esercito e dell'aeronautica per un addestramento militare quando è precipitato in un bacino a Maduru Oya, circa 280 chilometri a nord-est della capitale Colombo.

Subito dopo lo schianto tutti i passeggeri erano stati recuperati vivi, ma tre militari e due dell'aeronautica sono morti in seguito in ospedale, ha dichiarato Geeganage. La causa dell'incidente non è stata ancora resa nota.

Le altre persone coinvolte, tra cui ci sono due piloti, sono ricoverate all'ospedale di Palonnaruwa. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle loro condizioni. Alcuni video mostrano l'elicottero spaccarsi a metà prima di cadere nel bacino idrico, in altri invece si vedono le operazioni di recupero dei soccorritori riprese dall'alto.

Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo tra i rottami galleggianti e gli investigatori stanno cercando di capire come possa essere avvenuto lo schianto del velivolo. Geeganage si è rifiutato di condividere ulteriori dettagli sulla possibile causa dell'incidente.

Il disastro è avvenuto quasi un anno dopo lo schianto di un altro elicottero Bell 212 in Iran. Come ricorda il quotidiano britannico Metro, il 19 maggio dell'anno scorso, lo stesso modello di elicottero si è schiantato nei pressi della città di Varzaqan, uccidendo tutte le otto persone a bordo.

Tra le vittime c'era anche l'allora presidente iraniano Ebrahim Raisi, deceduto insieme alle altre sette persone. Nell'incidente un anno fa perse la vita anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian. Lo schianto, secondo quanto ricostruito in seguito e riportato dai media, era stato causato dalle cattive condizioni meteorologiche.