Elicottero militare perde i contatti, trovati resti ma dei 5 marines a bordo nessuna traccia L’elicottero CH-53E Super Stallion, partito martedì sera, è precipitato nella Pine Valley, nel sud della California, mentre si spostava tra due basi militari statunitensi. Mercoledì i soccorsi sono riusciti a individuare i resti del velivolo ma dei cinque marines a bordo purtroppo ancora nessuna traccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vasta operazione di ricerca e salvataggio è in corso da martedì in California alla ricerca di cinque marines statunitensi precipitati con un elicottero militare durante un volo di trasferimento e spariti nel nulla. Mercoledì i soccorsi sono riusciti a individuare i resti del velivolo, un elicottero da trasporto tattico CH-53E Super Stallion, ma dei cinque a bordo purtroppo ancora nessuna traccia.

Come comunicato dal terzo Stormo Velivoli della Marina militare statunitense, l'elicottero è precipitato nella Pine Valley, nel sud della California, mentre si spostava per un normale volo addestrativo dalla base dell'aeronautica militare di Creech, vicino a Las Vegas, alla base aerea Miramar del Corpo dei Marines, vicino San Diego.

Il CH-53E Super Stallion, partito martedì sera, è stato segnalato come in ritardo durante il viaggio ma poi è sparito dai radar prima di raggiungere la destinazione prevista. Immediato è scattato l'allarme per la ricerca di velivolo ed equipaggio che ha interessato, oltre alla forza armata di cui fanno parte i cinque militari, anche il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego, i vigili del fuoco e altre agenzie locali e federali.

Leggi anche Fleximan nell'Astigiano: trovati resti degli autovelox distrutti a dicembre da due uomini con volto coperto

Le autorità civili hanno poi individuato i resti dell'elicottero nella mattinata di mercoledì ma dei militari per ora nessuna traccia. I soccorritori hanno concentrato le ricerche nei pressi del lago Morena, vicino a un sentiero nella foresta nazionale di Cleveland, ma sono stati ostacolati da forti nevicate e condizioni meteo proibitive.

Secondo quanto ricostruito, l'elicottero ha dato l'ultimo segnale alle 23:20 di martedì quando in zona imperversava un violento temporale con condizioni meteo molto brutte. Una intensa perturbazione infatti ha spazzato l'area tra le 22:00 e le 4:00, con pioggia alle quote più basse e neve alle quote più alte. Inoltre venti forti spazzavano la zona a oltre 30 km/h.

Secondo Cal Fire e il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego, i soccorritori hanno setacciato il terreno difficile e fangoso per individuare l'elicottero in mezzo a un misto di pioggia e neve. "Le attuali condizioni meteorologiche sono un misto di neve e pioggia", si legge nel comunicato dei soccorsi, che aggiunge: "il dipartimento dello sceriffo sta attualmente utilizzando jeep 4×4 per perquisire l'area a causa del terreno difficile e fangoso".