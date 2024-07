video suggerito

Guerra Hamas-Israele, bombe su Khan Younis. L’esercito: “Evacuare zona est. Presto operazione militare” L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione temporanea dei quartieri orientali di Khan Yunis dove “opererà con la forza” per contrastare le minacce terroristiche di Hamas. Attacchi aerei solo 15 minuti prima della comunicazione. Netanyahu negli USA incontrerà Biden e Kamala Harris. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Mentre resta alta la tensione in Medioriente, dopo l'attacco con droni degli Houthi su Tel Aviv e la risposta di Israele con il raid sullo Yemen di sabato scorso, l'Idf continua le sue operazioni militari sulla Striscia di Gaza. Nelle scorse ore, l'esercito ha infatti chiesto in un comunicato ai residenti dei quartieri orientali di Khan Yunis di "evacuare temporaneamente" nella zona umanitaria di al-Mawasi a causa di una presunta attività terroristica e del lancio di razzi verso Israele da questa città.

L'esercito presto "opererà con la forza" in città per contrastare queste minacce terroristiche, hanno avvertito le forze di difesa israeliane nella nota, sottolineando che l'area "è diventata pericolosa" in base a precise informazioni di intelligence che indicano che "Hamas ha posto infrastrutture terroristiche nell'area definita come zona umanitaria" con lanci di razzi verso Israele. La stessa fonte ha detto che presto l'Idf opererà contro queste "minacce".

Solo 15 minuti prima che il portavoce dell'esercito annunciasse i nuovi ordini di evacuazione per i residenti di Khan Younis, secondo quanto riportato dalla radio ufficiale dell'Idf, sono stati lanciati attacchi aerei proprio sulla zona orientale di Khan Younis.

Non solo. Nelle scorse ore, invece, tre persone sono state uccise e diverse ferite quando le forze israeliane hanno bombardato la casa della famiglia Batash nell'area di Tuffah, nella città di Gaza. Una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro la casa della famiglia Jadallah, nell'ovest della città di Khan Younis. Nel frattempo, una ragazza è stata uccisa e altre sei persone sono rimaste ferite quando la casa della famiglia al-Raqab è stata bombardata nell'area di Bani Suheila, a est del sud della città di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa Wafa.

Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarà in visita istituzionale negli Stati Uniti. Il capo di governo vedrà domani il presidente Joe Biden, fresco di annuncio del ritiro della sua candidatura in vista delle prossime elezioni presidenziali del 5 novembre, e la vice presidente Kamala Harris, poi giovedì terrà un discorso al Congresso. Atteso inoltre un incontro con Donald Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, ma non è stato ancora confermato.

"Israele resterà il più importante alleato di Washington in Medio Oriente a prescindere da chi verrà eletto presidente", ha ribadito il premier israeliano, partendo per la visita istituzionale negli Stati Uniti.