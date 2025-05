Elezioni Portogallo, i risultati: il centrodestra di Montenegro vince ma non raggiunge la maggioranza

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Ieri si sono svolte le elezioni anticipate in Portogallo. La coalizione di centrodestra Alleanza Democratica ha vinto alle urne ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Quando lo scrutinio delle schede è quasi completato, l'Ad – guidata dal primo ministro Luís Montenegro – ha ottenuto il 32,1% dei voti e 86 seggi dei 230 seggi che compongono il Parlamento. Per ottenere la maggioranza sarebbero stati necessari 116 seggi all'interno dell'assemblea legislativa portoghese.

I risultati delle elezioni anticipate in Portogallo 2025

I socialisti, al 23,4%, si contendono il secondo posto con il partito di estrema destra Chega, che ha ottenuto il 22,6% delle preferenze, in forte crescita. Entrambi i partiti avranno 58 seggi in Parlamento. I voti dall'estero, che saranno conteggiati nei prossimi giorni, potrebbero determinare il sorpasso di Chega. In seguito al deludente risultato elettorale per il partito Socialista, il leader Pedro Nuno Santos ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria del partito.

Il leader di Chega André Ventura invece, ha festeggiato l'esito delle urne, che potrebbe segnare una svolta politica importante per il Paese, caratterizzato da un tradizionale bipartitismo. Il risultato "ha posto fine a 50 anni di governi conservatori e socialisti e ha ucciso il bipartitismo in Portogallo", ha detto Ventura parlando con i suoi sostenitori. "Non abbiamo vinto queste elezioni, ma abbiamo fatto la storia", ha precisato.

Montenegro deve formare una coalizione di governo

Nonostante non abbia ottenuto la maggioranza, Montenegro ha dichiarato questa mattina a una folla di sostenitori di avere ricevuto dai portoghesi un mandato chiaro e rafforzato per governare. "Il popolo vuole questo governo e questo primo ministro", ha commentato. Ora però Montenegro dovrà riuscire a formare una coalizione di governo. Per il momento, il Partito Socialista non pare intenzionato a trattare per accordi di larga maggioranza e ha assicurato che non scenderà a patti con l'estrema destra di Chega.

Dopo la vittoria, il premier uscente ha esortato tutte le forze politiche a "rispettare la volontà espressa dagli elettori", sottolineando che la "mozione di fiducia" ricevuta dal popolo portoghese è sufficiente affinché tutti assumano le proprie responsabilità e dimostrino rispetto per la volontà dei cittadini. Solo due mesi fa, nel Paese si era aperta la crisi dopo che il Parlamento aveva respinto la mozione di fiducia presentata dal governo guidato da Montenegro, provocandone così la caduta. Successivamente, il presidente della Repubblica aveva sciolto l'assemblea e convocato le elezioni anticipate.

In Italia, il vicepremier Matteo Salvini si è congratulato con Chega per il risultato. "Grande successo per gli amici di Chega, alleati della Lega in Europa, alle elezioni parlamentari in Portogallo: miglior risultato di sempre! La famiglia dei Patrioti per l'Europa è sempre piu' forte. Parabe'ns Andre Ventura", ha scritto su X.