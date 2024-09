video suggerito

Egitto, si ribalta bus turistico, 9 italiani tra i 46 feriti: due sono in gravi condizioni Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Suez. A bordo del bus viaggiavano anche nove turisti italiani. Due di loro sono ricoverati in condizioni critiche.

A cura di Davide Falcioni

Nove cittadini italiani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in Egitto; due di loro versano in gravi condizioni e sono attualmente ricoverati in terapia intensiva. La prognosi sarebbe riservata.

I passeggeri, 46 in tutto, viaggiavano a bordo di un autobus su un'autostrada tra le città di Suez e del Cairo. Il quotidiano Al-Ahram afferma che gli altri feriti sarebbero 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici. Tutte le persone coinvolte nello schianto sono state trasportate negli ospedali di Suez. Contattato per telefono, lo ha confermato all'ANSA Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez ha rilasciato il bollettino medico.

Il mezzo si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare. Trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali. L'ospedale principale di Suez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha convocato tutto il personale medico a disposizione, secondo le autorità locali. Il nosocomio inoltre è "blindato" dalla polizia e l'ingresso è consentito "solo ai diplomatici" dei Paesi de turisti coinvolti. Lo hanno riferito all'ANSA dal posto fonti giornalistiche locali.