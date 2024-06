Ecoattivisti di Just Stop Oil spruzzano vernice sui megaliti di Stonehenge, patrimonio Unesco La nuova azione eclatante da parte degli eco attivisti di Just Stop Oil il giorno prima dell’inizio delle celebrazioni per il Solstizio d’estate con lo scopo di chiedere al governo britannico di interrompere l’estrazione di petrolio, gas e carbone entro il 2030. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Alcuni eco-attivisti di Just Stop Oil hanno spruzzato della vernice sui megaliti di Stonehenge, patrimonio dell'umanità UNESCO in Inghilterra. La nuova azione eclatante da parte degli eco attivisti di Just Stop Oil nella mattinata oggi, mercoledì 19 giugno, poco dopo le 12 ora locale, le 13 in Italia. Un giorno non casuale visto che arriva il giorno prima dell’inizio delle celebrazioni per il Solstizio d’estate, appuntamento che richiama ogni anno una folla di persone che aspettato l'alba per godere della spettacolare scena che si scorge tra i monoliti che si trovano vicino ad Amesbury nello Wiltshire.

La scena dell'azione degli ecoattvisti filmata in un video dallo stesso gruppo ambientalista che poi ha postato online il blitz sui suoi canali social. Nel filmato si vedono due persone armate di estintori caricati con della vernice arancione che corrono verso il sito neolitico e spruzzano la sostanza sulle antiche rocce tra le urla dei visitatori presenti in quel momento. Nel filmato si vedono anche alcuni presenti che tentano di fermare gli attivisti trascinandoli via.

I due autori dell'azione sono stati poi fermati dalla polizia del Wiltshire che ha confermato per loro l'accusa di aver danneggiato l'antico monumento. Just Stop Oil ha spiegato che i due manifestanti sono una studentessa di 21 anni di Oxford e un 73enne di Birmingham. Secondo Just Stop Oil, la vernice utilizzata comunque scomparirà con la pioggia. “La farina di mais arancione che abbiamo utilizzato per creare uno spettacolo accattivante verrà presto spazzata via dalla pioggia, ma non lo farà l’urgente necessità di un’azione governativa efficace per mitigare le conseguenze catastrofiche della crisi climatica ed ecologica" recita un comunicato.

Il blitz per chiedere al governo britannico di interrompere l'estrazione di petrolio, gas e carbone entro il 2030. "Continuare a bruciare carbone, petrolio e gas provocherà la morte di milioni di persone. Dobbiamo unirci per difendere l'umanità o rischieremo tutto" ha dichiarato un rappresentante di Just Stop Oil, aggiungendo: "Chiediamo che il nostro prossimo governo firmi un trattato giuridicamente vincolante per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030"

Il primo ministro Rishi Sunak però ha condannato l'azione come un “atto vergognoso di vandalismo”. Un portavoce di English Heritage, che gestisce il sito archeologico, ha descritto il blitz come "estremamente sconvolgente" e ha confermato che il sito è rimasto aperto al pubblico, aggiungendo che i curatori stanno "indagando sull'entità del danno".