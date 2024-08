Ecoattivisti bloccano la strada ma auto accelera e li trascina via: il video dell’investimento, 2 feriti La scena durante una delle proteste degli attivisti di Ultima Generazione e Extinction Rebellion a Linz in Austria. Sul caso è stata presentata una denuncia per aggressione e sta indagando la polizia. I due attivisti feriti in maniera non grave. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Due ecoattivisti investiti e feriti, tra cui uno che ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, è il bilancio di un brutto episodio avvenuto martedì a Linz, in Austria, durante una delle proteste degli attivisti di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion. I manifestanti si erano radunati all’altezza di un attraversamento pedonale con semaforo e stavano bloccando il traffico sulla Wiener Strasse martedì mattina quando un automobilista ha deciso si forzare il blocco e investire gli attivisti.

La scena ripresa anche in un video che ha immortalato l’intera sequenza. Nel filmato si vedono alcuni attivisti che srotolano uno striscione sulle strisce pedonali, bloccando la strada. Mentre altre vetture sono ferme, un’auto bianca arriva improvvisamente, suonando insistentemente il clacson e investendo i manifestanti tra cui uno che viene trascinato via sul cofano per alcuni metri.

L’uomo al volante poi frena e scende dalla vettura iniziando una discussone ad alta voce con gli attivisti. Un portavoce di Extinction Rebellion ha detto che due persone investite sono rimaste ferite: una leggermente, l'altra in maniera più seria. I due stanno “fisicamente bene, ma traumatizzati dall’esperienza della violenza” hanno spiegato, annunciando una denuncia penale.

La polizia austriaca ha confermato che c'è stata una denuncia per aggressione e coercizione e che sta indagando su quanto accaduto. Gli agenti hanno parlato però di una “collisione” e di un attivista climatico caduto sul cofano.

“Non c’è alcun dubbio, sono stati investiti, nessuno si è buttato, lo si vede dal video” hanno replicato gli ecoattivisti chiedendo provvedimenti contro l’automobilista. “Extinction Rebellion” e “Last Generation” assicurano che la manifestazione di protesta era pacifica. I manifestanti hanno bloccato il traffico in tre punti di Linz nello stesso giorno ma solo per pochi minuti e srotolando uno striscione prima di abbandonare la zona da soli.