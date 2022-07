Ecdc conferma: “È partita la nuova ondata Covid in Europa” Le parole della direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Andrea Ammon. E sul vaccino: “Seconda dose booster per over 60 può evitare molte morti”.

A cura di Biagio Chiariello

"Quello che stiamo vedendo in questo momento segnala per noi l'inizio di una nuova ondata diffusa di Covid-19 in tutta l'Unione Europea". Non ha dubbi la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in audizione alla commissione speciale sul Covid del Parlamento europeo.

Quindi la pandemia non è ancora finita. "E non c'è davvero tempo per l'autocompiacimento perché ci sono ancora molte persone a rischio di grave malattia o infezione da Covid che dobbiamo proteggere il prima possibile", aggiunge Ammon.

"Voglio anche ricordare a tutti noi che l'obiettivo è fare tutti gli sforzi della vaccinazione per evitare malattie gravi e decessi e quello che abbiamo visto finora è che i vaccini attuali sono ancora efficaci contro malattie gravi", dice.

La direttrice dell'Ecdc ha parlato della seconda dose booster del vaccino per il Covid che "potrà evitare molte morti o molti casi gravi della malattia.

"L'obiettivo della vaccinazione è sempre quello di evitare l'evolversi grave della malattia da Coronavirus" ma "quello che abbiamo visto è che gli attuali vaccini sono ancora efficaci in merito.

Per questo Ecdc e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) hanno fatto una dichiarazione congiunta, durante la settimana, per consigliare ai maggiori di 60 anni e alle classi vulnerabili di ricevere adesso una seconda dose booster di vaccino. Possiamo evitare una grande numero di ospedalizzazioni e di morti per Covid", ha dichiarato Ammon.

"Questo è molto importante soprattutto per quei Paesi dove la nuova ondata è appena iniziata o è ancora in crescita. Richiederà alcuni sforzi per avere una nuova campagna di vaccinazione, ma è il momento di farli. Crediamo che, entro settembre, molte nazioni saranno al picco di contagio o lo avranno appena superato, e l'impatto della dose booster sarà meno forte", ha aggiunto.