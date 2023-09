“Ecco come si lapidano le donne adultere”: le istruzioni di un imam in una moschea a Birmingham In un video shock, pubblicato dal Daily Mail, si vede l’imam di una moschea a Birmingham che spiega come lapidare una donna.

A cura di Annalisa Cangemi

Le autorità britanniche hanno bloccato i fondi pubblici, oltre due milioni di sterline, a una moschea di Birmingham, in Inghilterra, dopo che uno dei suoi imam ha spiegato in un sermone come lapidare le donne adultere. La moschea di Green Lane è già nota per le posizioni estremiste, omofobe e misogine. La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

In un video che sta girando sui social, ripreso anche dal giornale online inglese, l'imam principale della moschea, punto di riferimento del fondamentalismo radicale, ha spiegato in un sermone come si esegue correttamente un'esecuzione per lapidazione per punire donna adultera. Il video ha suscitato indignazione, e le autorità hanno deciso di revocare un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato alla moschea.

Nel sermone, l'imam Sheikh Zakaullah Saleem alcune settimane fa ha illustrato la corretta procedura per una lapidazione: la donna trovata colpevole di adulterio, ha specificato, va prima "sepolta fino alla vita" per "salvaguardarne il pudore", e solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che termina quando la condannata muore per le lesioni.

Il video del sermone, accessibile fino a poco tempo fa su Youtube, è ora stato rimosso. Lo stesso imam ha incitato le autorità britanniche ad intraprendere azioni legali contro un'insegnante ‘colpevole' di aver mostrato in classe immagini (proibite dall'Islam) del profeta Maometto.

Un altro imam della Green Lane Mosque, Abu Mustafa Rayyan, in un sermone ha detto che una donna deve accontentare i "bisogni sessuali" del marito ogni volta che quest'ultimo lo desideri, giustificando quindi anche lo stupro fra le mura domestiche.

I vertici della moschea si sono difesi sostenendo che il filmato sarebbe stato decontestualizzato, e quindi il discorso dell'imam appare fuorviante, perché stava "raccontando tutta la storia della sharia (la legge islamica) e delle punizioni inflitte alle donne". "Non stava in alcun modo" incitando alla violenza, ha detto un portavoce della moschea. "In nessun momento l'imam ha invocato l'applicazione della sharia", ha aggiunto il portavoce, "crediamo che sia stata deliberatamente estrapolata dal contesto, nel tentativo di metterci al nostro posto".

"Sta facendo scalpore la vergognosa lezione su ‘come lapidare una donna' pronunciata da Zakaullah Saleem, imam della Green Lane Mosque di Birmingham – ha commentato in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega – Nella moschea, nota per il suo estremismo, i predicatori si esprimono così sulle donne spiegando come lapidare le donne adultere ‘in modo religiosamente corretto'. In molte grandi città europee si sta diffondendo un preoccupante radicalismo. Non bisogna sottovalutare la pericolosità dell'estremismo islamico che si sta allargando sempre di più nelle grandi città del nostro continente e spesso anche in Italia. L'islamizzazione dell'Europa è un tema reale che per troppo buonismo non viene affrontato perché va a scontrarsi con il mito dell'accoglienza e dell'integrazione, tanto caro a sinistra. Bisogna riflettere su cosa viene diffuso nelle moschee in Europa e nei tanti centri abusivi in Italia dove non ci sono controlli sugli imam, su cosa predicano e sulla provenienza dei finanziamenti. Allo stesso tempo ritengo imbarazzante che istituzioni come il Parlamento Europeo continuino a veicolare nelle comunicazioni ufficiali immagini e grafiche che evidenziano, in maniera benevola, il velo islamico. Le istituzioni europee non devono promuovere strumenti di oppressione per le donne ma piuttosto combattere per i loro diritti".