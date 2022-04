È morto l’economista francese Jean-Paul Fitoussi È morto all’età di 80 anni l’economista francese Jean-Paul Fitoussi. Membro del consiglio scientifico dell’Istituto “François Mitterrand”, era docente all’istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po)

A cura di Chiara Ammendola

Jean–Paul Fitoussi

È morto all'età di 80 anni l'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Membro del consiglio scientifico dell'Istituto "François Mitterrand", era docente all’istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) dal 1982: in passato aveva fatto parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia e del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo. Le teorie dell’inflazione, la disoccupazione, le economie aperte e il ruolo delle politiche macroeconomiche i temi dei suoi saggi nei quali ha criticato spesso la rigidità nelle politiche di bilancio e di economia monetaria, per gli effetti negativi sulla crescita dell’economia e sui livelli di occupazione.

Nato a La Goulette il 19 agosto 1942, Jean Paul Fitoussi ha cominciato la sua carriera accademica all’Università di Strasburgo per poi insegnare dal 1979 al 1983 all’Istituto Europeo di Firenze. Dal 1998 era membro del consiglio d’amministrazione dell’Ecole Normale Supérieure (Scuola Normale Superiore), mentre nel 1997 è entrato a fare parte del Conseil d'Analyse Economique (Consiglio per l’Analisi Economica) del Primo Ministro. Dal 2000 ha svolto l'incarico di Esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione degli Affari Economici e Monetari. Dal 1982 era insegnante di Economia all'Institut d’Etudes Politiques di Parigi. Ha partecipato all’insegnamento in International relations, prima laurea magistrale in lingua inglese della Luiss. Ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia e del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo. Negli ultimi mesi aveva avuto un ruolo importante nell’organizzazione del prossimo Festival dell'Economia di Trento.