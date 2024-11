video suggerito

Durante l'alluvione resta intrappolata nella sua auto, i volontari la salvano dopo 3 giorni a Benetusser Una donna è stata salvata dopo 3 giorni dai soccorritori intervenuti dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio Valencia. Secondo quanto reso noto, la sopravvissuta era rimasta incastrata nella sua vettura a Benetusser dopo essere stata sorpresa dall'acqua.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna è stata salvata dalla sua auto dopo 3 giorni intrappolata in un sottopassaggio a Benetusser, nella provincia di Valencia. Il capo della Protezione Civile della Comunità Valenciana, Martin Perez, ha dato la notizia ai quasi 400 volontari concentrati nel padiglione Moncada, dove stavano spostando le auto che intasavano il sottopassaggio dopo l'alluvione. Le grida di aiuto sono arrivate proprio mentre i volontari stavano rimuovendo le vetture. La donna era stata sorpresa dall'alluvione mentre guidava nel centro cittadino ed era rimasta intrappolata nella sua auto, schiacciata dalle altre vetture accatastate dopo essere state trascinate dalla furia dell'acqua.

La donna è stata salvata e affidata alle cure dei sanitari dopo 3 giorni trascorsi nella sua automobile in condizioni precarie. Il sindaco di Chiva, Amparo Fort, ha annunciato che è iniziata la ricerca degli scomparsi nella zona più colpita del comune. Altri superstiti sarebbero stati salvati nel corso delle ricerche.

Il comune di Moncada ha stabilito una base nel centro sportivo comunale per i volontari provenienti da tutta la Spagna. Nel padiglione municipale vi è la concentrazione delle forze delle comunità di Catalogna, Madrid, Murcia, Navarra, Andalusia e Aragona. I volontari sono arrivati dotati delle loro provviste, il servizio è invece coordinato dall'Associazione dei gruppi di volontariato di Protezione Civile della Comunità Valenciana.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime dell'alluvione ha superato i 200 morti e gli studenti universitari hanno deciso di partecipare alle attività di volontariato per soccorrere la popolazione di Valencia. Migliaia di persone nelle auto del parcheggio del centro commerciale cittadino. Secondo i sub intervenuti per i soccorsi, il parcheggio sotterraneo sarebbe diventato un vero e proprio cimitero.