Due persone in moto si avvicinano e gli sparano: l’influencer César Gastélum ucciso durante una live su TikTok

L’influencer messicano César Gastélum, 24 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in diretta su TikTok davanti a un fast food di Culiacán. Gli assalitori sono fuggiti in moto. Le autorità indagano sul movente, ma al momento non ci sono arresti.

L'omicidio in diretta su TikTok

Stava parlando con i suoi follower in una diretta TikTok quando un uomo è sceso da una motocicletta, si è avvicinato e gli ha sparato a bruciapelo. È morto così César Gastélum, influencer messicano di 24 anni conosciuto sui social come "El Compa César", ucciso martedì sera a Culiacán, nello Stato di Sinaloa.

L'agguato è avvenuto intorno alle 20 nel parcheggio di un fast food della catena KFC, nel quartiere Tres Ríos, a pochi passi dagli uffici della Procura generale dello Stato. Gastélum, seguito da quasi 600mila persone su TikTok e autore di video comici sulla vita quotidiana, stava trasmettendo in diretta insieme ad alcuni amici quando due persone con il volto coperto dal casco sono arrivate in moto.

Secondo la ricostruzione delle autorità messicane, uno dei due ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendo il giovane alla testa. I responsabili sono poi fuggiti, mentre l'influencer è morto sul posto. La scena è stata ripresa dalla diretta social, poi rimossa dalla piattaforma, ma il filmato è stato acquisito dagli investigatori e rilanciato da diversi media internazionali. Le altre due persone che si trovavano con lui al momento dell'agguato sono rimaste illese.

Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti gli agenti della polizia statale, i militari dell'Esercito messicano e il personale della Procura, che ha avviato le indagini e raccolto i primi elementi utili all'inchiesta. Al momento non risultano persone arrestate e gli investigatori non hanno ancora chiarito il movente del delitto.

Non è infatti stato accertato se Gastélum sia stato preso di mira per la sua attività sui social o se l'omicidio sia maturato in un contesto diverso. L'agguato, però, arriva in un momento di forte tensione a Culiacán, città al centro della guerra interna tra le fazioni rivali del cartello di Sinaloa, che negli ultimi mesi ha provocato un'impennata di omicidi e attacchi armati.

César Gastélum

Pochi giorni prima di essere ucciso, il 24enne aveva pubblicato sui propri profili social alcune immagini per condividere con i follower l'acquisto di un'auto di lusso, ringraziandoli per il sostegno ricevuto. Al momento, tuttavia, non esistono elementi che colleghino quel post all'omicidio.

È pur vero che sui social sono circolate ipotesi su un possibile collegamento tra il giovane influencer e la criminalità organizzata, ma al momento nessuna di queste ricostruzioni ha trovato conferma nelle indagini o nelle comunicazioni ufficiali delle autorità messicane.

Le modalità dell'omicidio hanno inevitabilmente richiamato alla memoria il caso di Valeria Márquez, la creator del settore beauty uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta TikTok nel maggio 2025 a Zapopan. Al momento, tuttavia, non esistono elementi che colleghino i due delitti: l'unico punto in comune accertato resta il fatto che entrambe le vittime siano state assassinate mentre erano in diretta sui social.