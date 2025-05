video suggerito

Due fratellini scomparsi da giorni nella foresta canadese: erano usciti di casa mentre i genitori dormivano Dallo scorso 2 maggio si cercano due fratellini che molto probabilmente si sono allontanati da casa e si sono persi nella foresta canadese. La polizia avrebbe dichiarato di aver ridotto gli sforzi di ricerca perché le probabilità che i bambini siano ancora vivi sono basse. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Da giorni si cercano due bambini dispersi nella foresta canadese. Le ricerche si stanno concentrano della zona della Nuova Scozia, ovvero una delle province marittime a Est del Canada, sul versante atlantico. Stando alle prime informazioni, la famiglia ha denunciato la scomparsa dei due fratellini lo scorso 2 maggio. I genitori avrebbero chiamato la polizia raccontando di aver dormito con il loro bambino di 16 mesi venerdì mattina mentre i figli più grandi giocavano in casa. Quando si sono svegliati i due fratellini erano scomparsi. Subito erano partite le ricerche che però stanno dando ancora esiti negativi.

Molto probabilmente i due bambini, come riporta la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), si sarebbero allontanati dalla loro casa e si sarebbero inoltrati in una zona con la fitta foresta canadese. Dal giorno dell'allarme più di 160 soccorritori dotati di droni e unità cinofile hanno setacciato i boschi. Ora le speranze di ritrovarli vivi sono in calo.

Stando a quanto riporta il The Guardian, il sergente Curtis MacKinnon avrebbe ordinato a decine di soccorritori di ritirarsi. Avrebbe giustificato la decisione perché le squadre si sono ritrovate con meno aree da esplorare dopo aver setacciato chilometri di terreno impervio. Ma tiene a precisare: "Non ci arrendiamo".

La polizia canadese infatti avrebbe dichiarato di aver ridotto gli sforzi di ricerca perché le probabilità che i bambini siano ancora vivi sono basse. Inoltre non si esclude nessuna pista investigativa: tra le ipotesi c'è anche la possibilità di un atto criminale.