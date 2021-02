Due bambini sono stati uccisi e un altro è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. È il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta venerdì scorso in un appartamento in Ohio, nella città di Toledo. Secondo la ricostruzione della polizia il responsabile dei delitti è Kevin Moore, 27 anni, fidanzato della mamma delle vittime. L'uomo è stato arrestato per omicidio e attualmente si trova in un carcere della contea di Lucas. "Crediamo di aver fermato il responsabile", ha detto il tenente della polizia di Toledo Daniel Gerken ai giornalisti intervenuti sul luogo del delitto. Successivamente la polizia ha identificato il sospetto come Kevin Moore.

Due bambini morti e il terzo ricoverato in ospedale – Quando la polizia è arrivata nell’appartamento ha trovato i tre bambini tutti con ferite d’arma da fuoco. I bambini avevano uno, quattro e cinque anni, secondo le informazioni diffuse dalla polizia americana. Le vittime sono il più piccolo, Gabriel Phillips, e il fratellino di cinque anni Ahmir Phillips, entrambi uccisi con diversi colpi d’arma da fuoco. Il bambino di quattro anni, Ashton, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

La sparatoria dopo una lite domestica – Secondo la polizia, la sparatoria è avvenuta in seguito a una lite domestica tra Moore e la compagna, madre dei tre bambini. "Per favore, pregate per queste vittime, le loro famiglie e i primi soccorritori che erano sulla scena stasera", ha scritto sui social media il capo della polizia di Toledo, George Kral. "Questa è stata una notte davvero triste per la nostra comunità”, ha aggiunto l'agente di polizia.