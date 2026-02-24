Dopo il furto e gli scandali si dimette la direttrice del Louvre: “Ho guidato la nave attraverso la tempesta”

La direttrice del Museo del Louvre, Laurence des Cars, ha presentato le dimissioni. Dopo il furto dello scorso ottobre, il museo simbolo di Parigi ha dovuto affrontare una serie di altri guai: dalla frode legata a biglietti falsi ai gravi problemi strutturali e agli scioperi dei dipendenti.

La direttrice dimissionaria del Louvre Laurence de Cars.

La direttrice del Louvre, Laurence de Cars, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha annunciato l'Eliseo, dopo una lunga serie di scandali e problemi per il grande museo parigino, a cominciare dal maxi-furto dei gioielli della Corona avvenuto lo scorso autunno.

Des Cars, 59 anni, storica dell’arte e direttrice del Louvre dal settembre 2021 (prima donna a ricoprire l'incarico), ha rassegnato le dimissioni a Emmanuel Macron.

Il presidente le ha accettate, ringraziando la direttrice per questo "atto di responsabilità in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di calma e di un nuovo forte slancio per realizzare importanti progetti di sicurezza e modernizzazione".

Il 19 ottobre una banda di ladri è entrata con un montacarichi in una galleria del museo: i malviventi hanno rubato otto gioielli dal valore di 88 milioni di euro.

Des Cars aveva rassegnato le dimissioni subito dopo, ma erano state rifiutate dalla Ministra della Cultura, Rachida Dati, che aveva ordinato un'indagine amministrativa, rivelando significative carenze in materia di sicurezza e costringendo il museo ad adottare misure di sicurezza d'urgenza.

In un'intervista a Le Figaro pubblicata nella serata di oggi, martedì 24 febbraio, la presidente dimissionaria ha fatto riferimento a una "decisione personale", spiegando che il Ministro della Cultura le aveva chiesto "di guidare la nave attraverso la tempesta".

Si è detta calma e orgogliosa del lavoro svolto, "ma guidare la nave non basta, bisogna anche essere in grado di andare avanti. E le condizioni per andare avanti non ci sono più".

Dal giorno del clamoroso furto, il Louvre è stato al centro di una lunga serie di altri guai. Dai problemi strutturali che hanno provocato la chiusura di una galleria, fino agli allagamenti della sala delle Antichità egizie o più di recente, una perdita d'acqua che ha danneggiato i soffitti dipinti in una sala che ospita un'opera del Beato Angelico.

Come se non bastasse, il museo ha annunciato a inizio febbraio di essere stato vittima di una pesante frode legata a falsi biglietti, con un danno di 10 milioni di euro. A questo si aggiungono gli scioperi dei dipendenti da dicembre scorso, con la richiesta di migliori condizioni di lavoro e interventi per ovviare alla vetustà delle strutture del museo simbolo di Parigi.